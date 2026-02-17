2 मिनट 20 सेकेंड तक दिखेगा सूर्यग्रहण का ‘रिंग ऑफ फायर’ का नजारा, जानें कैसे और कहां देखें Surya Grahan

Surya Grahan Aaj Solar Eclipse : आज का सूर्यग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण कहलाएगा। भारतीय समय के अनुसार, आज दोपहर को 3:26 मिनट से सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। बस कुछ ही मिनट के लिए आज का ग्रहण आग के छल्ले की तरह दिखेगा।

Surya Grahan Aaj Solar Eclipse Today: सूर्य ग्रहण आज लग चुका है। ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है, जो रिंग ऑफ फायर जैसा दिखाई देगा। शनि की कुंभ राशि में साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 32 मिनट की होगी। आज का सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण कहलाएगा। भारतीय समय के अनुसार, आज दोपहर को 3 बजकर 26 मिनट से सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। केवल कुछ ही मिनटों के लिए आज का सूर्य ग्रहण आसमान में आग की अंगूठी यानि ‘रिंग ऑफ फायर’ जैसा दिखाई देगा। आज का ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। पर ऐसा नहीं है कि आप सूर्य ग्रहण देख नहीं सकते हैं। आप घर बैठर भी सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। आइए जानते हैं कितने बजे से शुरू होगा आज का रिंग ऑफ फायर कहां और कैसे देख सकते हैं-

2 मिनट 20 सेकेंड तक दिखेगा सूर्यग्रहण का ‘रिंग ऑफ फायर’ का नजारा भारतीय समय के अनुसार, आज का पहला सूर्य ग्रहण मंगलवार को शाम 05 बजकर 41 मिनट 09 सेकंड पर अपनी चरम स्थिति में पहुंचेगा। 2 मिनट 20 सेकेंड तक पीक पर वलयाकार सूर्य ग्रहण रहेगा। इसके बाद ग्रहण कम होना शुरू हो जाएगा। डॉ. राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने अनुसार, सूर्य ग्रहण जब अपनी चरमावस्था पर पहुंचेगा तब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कुछ इस तरह आ जाएगा कि लोगों को सौरमंडल का मुखिया 96.20% ढका नजर आएगा। इस दौरान सूर्य एक चमकदार अंगूठी की तरह दिखाई देगा।

सूर्य ग्रहण: यहां देगा दिखाई वलयाकार सूर्यग्रहण की शुरुआत मंगलवार को दोपहर तीन बजकर 26 मिनट 06 सेकंड पर हो चुकी है। यह खगोलीय घटना देर शाम को 07 बजकर 57 मिनट 06 सेकंड पर खत्म होगी। वेधशाला के अधीक्षक डॉ. राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया कि वलयाकार सूर्यग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। यह खगोलीय घटना अर्जेंटीना, चिली, दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिका में स्पष्ट रूप से देखेगी।

वलयाकार सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से अंटार्कटिका में दिखाई देगा, जहां दो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं। सूर्य ग्रहण का चरम शाम में होगा। इस दौरान दुनियाभर के विभिन्न देशों में लोग आसमान में सूर्य को रिंग ऑफ फायर की तरह देख सकेंगे। बर्फीले महाद्वीप के अलावा अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सूर्योदय के बाद आंशिक ग्रहण दिखाई देने की संभावना है। हालांकि सूर्य ग्रहण रात 7:57 पर खत्म हो जाएगा।

जानें कैसे और कहां देखें Surya Grahan: घर पर कैसे देखें सूर्य ग्रहण? भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, फिर भी आप घर पर बैठकर सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। आप नासा, स्पेस.कॉम और टाइम एंड डेट की वेबसाइट और यू ट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सूर्य ग्रहण देख सकते हैं।

अगर आपके देश में सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है, तो इसे खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। सूर्य के दिखाई देने पर हमेशा सूर्यग्रहण के चश्मे पहनें, अपने कैमरों या ऑप्टिकल डिवाइस के लिए सोलर फिल्टर का इस्तेमाल करें।