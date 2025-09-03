Surya Grahan 21 September Timing and sutak kaal is solar eclipse visible in india know how to watch Surya Grahan: 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या पर लगेगा सूर्य ग्रहण, जानें इससे जुड़ी 5 जरूरी बातें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
धर्म न्यूज़

Surya Grahan September Date and Time: इस बार पितृ पक्ष की शुरुआत व समापन ग्रहण से होगी। सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगेगा। जानें सितंबर में लगने वाला सूर्य ग्रहण कहां नजर आएगा, भारत में दिखेगा या नहीं, सूतक काल समेत अन्य जरूरी बातें।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 05:32 PM
Solar eclipse 7 September 2025, Surya Grahan: साल का दूसरा व आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर, रविवार को लगेगा। यह ग्रहण पितृ पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या पर लगेगा। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जिसका धार्मिक महत्व भी है। यह ग्रहण कन्या राशि व उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, सूर्य ग्रहण के समय पूजा-पाठ व मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। इस समय मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। सूर्य ग्रहण जहां पर नजर आता है, वहां पर सूतक काल के नियम भी लागू होते हैं। जानें पितृ पक्ष में लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नजर आएगा या नहीं व सूतक काल समेत पांच जरूरी बातें।

1. 21 सितंबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण की टाइमिंग क्या है: साल का दूसरा व आखिरी सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। 21 सितंबर को यह सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार रात 10 बजकर 59 मिनट पर शुरू होगा और देर रात 03 बजकर 23 मिनट पर समाप्त होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 24 मिनट की होगी।

ये भी पढ़ें:चंद्र ग्रहण पर चंद्रमा-राहु की युति से बनेगा ग्रहण योग, जानें अपनी राशि पर असर

2. सितंबर में लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार रात में लगेगा, जिसके कारण यह भारत में नजर नहीं आएगा।

3. क्या ग्रहण का मान्य होगा सूतक काल: भारत में यह सूर्य ग्रहण नजर नहीं आएगा, जिसके कारण इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा।

4. सूर्य ग्रहण कहां-कहां आएगा नजर: 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फिजी, अटलांटिका महासागर और न्यूजीलैंड में नजर आएगा।

5. क्या सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से देखा जा सकता है: सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य से निकलने वाली किरणें काफी तीव्र होती हैं, जिन्हें नग्न आंखों से देखने पर नुकसान हो सकता है। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए स्पेशल ग्लास या फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:7 सितंबर को चंद्र ग्रहण किस समय होगा शुरू? जानें कब होगा चरम पर समेत 5 खास बातें

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Surya Grahan Solar Eclipse Time
