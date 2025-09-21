Surya Grahan 21 september surya grahan time in india Solar Eclipse Sutak invalid SuryaGrahan kitne baje lagega Surya Grahan timing: आज लगेगा साल का आखिरी सूर्यग्रहण, किस समय लगेगा, कहां दिखेगा, सूतक नहीं माने जाएगें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Surya Grahan timing: आज लगेगा साल का आखिरी सूर्यग्रहण, किस समय लगेगा, कहां दिखेगा, सूतक नहीं माने जाएगें

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 06:49 AM
Aaj Surya Grahan kab lagega: आज सूर्य ग्रहण लग रहा है, लेकिन यह भारत में मान्य नहीं है। इसका सूतक नहीं लगेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा। मंदिरों में पूजा पाठ अपने समय पर होगी। सर्वपितृअमावस्या तर्पण और नवरात्र कलश स्थापना पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होने के कारण इसे माना नहीं जाएगा। इसलिए इस ग्रहण से किसी को कोई दोष नहीं होगा। दरअसल ग्रहण भारतीय समयानुसार रात 10:59 बजे शुरू होगा और 22 सितंबर की रात 1 बजकर 11 बजे यह अपने पीक पर होगा। ग्रहण 3 बजकर 32 मिनट पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसके स्पर्श, सूतक काल और मोक्ष काल के कोई नियम भारत में नहीं माने जाएंगे। यह आंशिक ग्रहण होगा, जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। इसलिए इस ग्रहण के सूतक या मोक्ष का कोई विचार नही करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:आज सूर्यग्रहण, सूतक नहीं, किसके लिए अच्छा, किस राशि पर भारी, जानें उपाय

अंटार्कटिका में सूर्य का 86 प्रतिशत तक भाग ढका रहेगा। इसके अलावा 21 सितंबर अमावस्या रविवार को लगने वाला सूर्य ग्रहण दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांशों पर दिखाई देगा। इस ग्रहण का धार्मिक महत्व नहीं है, लेकिन यह ग्रहण कन्या राशि, उत्तराफाल्गुनी में लग रहा है। इसलिए इसका विभिन्न राशियों पर प्रभाव रहेगा। कुछ राशियों के लिए ग्रहण अच्छा और कुछ राशियों के लिए भारी रहेगा। ग्रहण का प्रभाव तीन महीने तक बना रहता है। आप इससे जुड़ा दान पुण्य कर सकते हैं। आपको बता दें कि अब अगला सूर्यग्रहण साल 2026 में लगेगा। साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को पड़ेगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जिसमें सूर्य आसमान में रिंग ऑफ फायर तौर पर दिखेगा।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)