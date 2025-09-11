Surya Grahan 21 september 2025 will Solar eclipse sutak effect on shardiya navratri and Shradh क्या सूर्य ग्रहण का शारदीय नवरात्र और श्राद्धकार्य पर असर होगा?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
क्या सूर्य ग्रहण का शारदीय नवरात्र और श्राद्धकार्य पर असर होगा?

21 सितंबर को अश्विन मास के पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या है, इस दिन ग्रहण भी लग रहा है। श्राद्ध और तर्पण करने के दौरान और अगले दिन नवरात्र लग रहे हैं। ऐसे में सभी के मन में इसके सूतक काल और इसका असर अमावस्या श्राद्ध और नवरात्र कलश स्थापना पर पड़ने को लेकर सवाल हैं। यहां जानते हैं:

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 09:31 AM
21 सितंबर को अश्विन मास के पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या है, इस दिन ग्रहण भी लग रहा है। आपको बता दें कि पितृ पक्ष के दौरान सूर्य ग्रहण का होना महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्वजों को श्राद्ध और तर्पण करने के दौरान क्या इस सूर्य ग्रहण का असर होगा। इसके अलावा सूर्यग्रहण के अगले दिन नवरात्र लग रहे हैं। ऐसे में सभी के मन में इसके सूतक काल और इसका असर अमावस्या श्राद्ध और नवरात्र कलश स्थापना पर पड़ने को लेकर सवाल हैं। यहां जानते हैं:

साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को होगा। यह तारीख धार्मिक कारणों से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस दिन सभी भूले बिसरे पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार रात को लगभग 1:13 बजे होगा। आपको बता दें कि यह ग्रहण रात में लग रहा है, इसलिए यह ग्रहण भारत में मान्य नहीं होगा। इसका सूतक काल भी भारत में नहीं माना जाएगा। दरअसल ग्रहण जब देश में दिखता है, तो ही मान्य होता है। इसलिए पितृपक्ष अमावस्या और अगले दिन यानी 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, इसलिए नवरात्र के काम बिना किसी रोकटोक के होंगे। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से ढक लेता है। यह दुनिया के कुछ हिस्सों से दिखाई देगा, जैसे न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और आसपास के दक्षिण प्रशांत क्षेत्रों के कुछ हिस्सों से दिखाई देगा। इसलिए इस ग्रहण का भारत में कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ऐसे में अमावस्या पर पूजा-पाठ और स्नान और दान आदि पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अगले दिन नवरात्र कलश स्थापना भी अपने समय अनुसार शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।