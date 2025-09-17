Solar Eclipse: 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण का जनमानस पर कैसा पड़ेगा असर? जानें पंडित जी से

Surya Grahan 2025: खगोल शास्त्र के जानकारों के अनुसार, सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। जिससे सूर्य की आंशिक या पूर्ण रोशनी छिप जाती है। जानें सितंबर में लगने वाले सूर्य ग्रहण का प्रभाव।

Surya Grahan 21 September 2025 effects: साल का आखिरी व दूसरा सूर्य ग्रहण पितृ पक्ष के आखिरी दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या पर लगेगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को एक अशुभ घटना माना गया है। 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण एक खंड ग्रास सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें सूर्य का कुछ हिस्सा ही ढकता है। इसे आंशिक सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। हालांकि यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य रहेगा, लेकिन इसका प्रभाव जनमानस पर देखने को मिलेगा। जानें सूर्य ग्रहण का जनमानस पर कैसा पड़ेगा प्रभाव।

सूर्य ग्रहण का प्रभाव: पंडित उपाध्याय के अनुसार, यह सूर्य ग्रहण सभी राशियों के लिए खराब रहने वाला है। इस ग्रहण का खास तौर पर प्रतिकूल प्रभाव सरकारी तंत्र पर पड़ेगा। इसके अलावा पैतृक संपत्ति या पैतृक स्थिति के लिए खराब सिद्ध हो सकता है। इस ग्रहण का संतान व आत्मबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ग्रहण के प्रभाव से राजनीतिक गलियारों में थोड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है। वैश्विक स्थिति के लिए यह सूर्य ग्रहण खराब हो सकता है।

सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे से शुरू होगा: भारतीय समयानुसार यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को रात 10 बजकर 59 मिनट पर शुरू होगा और रात 03 बजकर 23 मिनट पर समाप्त होगा। ग्रहण का मध्य काल रात 01 बजकर 59 मिनट है।

21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण कहां नजर आएगा: इस ग्रहण को अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड और अफ्रीका के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा।

भारत में सूर्य ग्रहण का सूतक काल लगेगा या नहीं: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सू्र्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व से शुरू हो जाता है। 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। जिन जगहों पर सूर्य ग्रहण दिखता है, वहीं पर सूतक काल मान्य होता है।