Surya Grahan 21 September 2025: Date Time Sutak Kaal and Impact in India Surya Grahan : 21 सितंबर को लगेगा सूर्य ग्रहण, जानें भारत में इसका प्रभाव, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Surya Grahan 21 September 2025: Date Time Sutak Kaal and Impact in India

Surya Grahan : 21 सितंबर को लगेगा सूर्य ग्रहण, जानें भारत में इसका प्रभाव

जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। धार्मिक शास्त्रों में ग्रहण की घटना को अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्यग्रहण हर 100 साल में केवल एक बार ही लगता है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 04:17 PM
share Share
Follow Us on
Surya Grahan : 21 सितंबर को लगेगा सूर्य ग्रहण, जानें भारत में इसका प्रभाव

Surya Grahan 2025: जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। धार्मिक शास्त्रों में ग्रहण की घटना को अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्यग्रहण हर 100 साल में केवल एक बार ही लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। वहीं आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की परछाई पूरे हिस्से को नहीं ढकती है। इस ग्रहण में पृथ्वी का केवल एक ही हिस्सा ढकता है। इस ग्रहण में चांद पृथ्वी के एक हिस्से को पूरी तरह से ढकता है। वहीं वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य रिंग आफ फायर की तरह दिखने लगता है और सूर्य आकार में भी छोटा दिखाई देने लगता है। इस ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है। इस दौरान चंद्रमा, सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है।

21 सितंबर को लगेगा सूर्य ग्रहण- 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण 21 सितंबर को रात 11 बजे से 22 सितंबर को सुबह 3:24 बजे तक रहेगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढक लेगा। यह ग्रहण न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों और अंटार्कटिका में ही दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा।

भारत में नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव- भारतीय परंपरा में सूर्य ग्रहण को अशुभ समय माना जाता है। सूर्य ग्रहण के शुरू होने के 12 घंटे पहले से ही सूतक लग जाता है और ग्रहण की समाप्ति के साथ ही सूतक भी समाप्त होता है। हालांकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा जिस वजह से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 21 सितंबर को भारत मंदिरों के कपाट खुले रहेंगे और सभी तरह के धार्मिक आयोजन भी होंगे।

ये भी पढ़ें:17 सितंबर से इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, सूर्य गोचर से चमकेगा भाग्य