Surya Grahan : 21 सितंबर को लगेगा सूर्य ग्रहण, जानें भारत में इसका प्रभाव

Surya Grahan 2025: जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। धार्मिक शास्त्रों में ग्रहण की घटना को अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्यग्रहण हर 100 साल में केवल एक बार ही लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। वहीं आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की परछाई पूरे हिस्से को नहीं ढकती है। इस ग्रहण में पृथ्वी का केवल एक ही हिस्सा ढकता है। इस ग्रहण में चांद पृथ्वी के एक हिस्से को पूरी तरह से ढकता है। वहीं वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य रिंग आफ फायर की तरह दिखने लगता है और सूर्य आकार में भी छोटा दिखाई देने लगता है। इस ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है। इस दौरान चंद्रमा, सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है।