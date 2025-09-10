Surya Grahan: सर्वपितृ अमावस्या पर लगने वाला सूर्यग्रहण किनके लिए शुभ रहेगा और किनको रहना होगा सावधान

Surya Grahan kab lagega: इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण पितृपक्ष की आखिरी अमावस्या पर लग रहा है। सूर्य की स्थिति के बारे में बात करें कि इस दिन सूर्य कन्या राशि में रहेंगे। इस दिन राशि के अनुसार और दान-पुण्य का फल मिलेगा। आइए जानें इसका किन राशियों पर असर होगा

इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण पितृपक्ष की आखिरी अमावस्या पर लग रहा है। सूर्य की स्थिति के बारे में बात करें कि इस दिन सूर्य कन्या राशि में रहेंगे। इस दिन राशि के अनुसार और दान-पुण्य का फल मिलेगा। सूर्य ग्रहण का धार्मिक महत्व नहीं है, लेकिन ज्योतिष तौर पर इसका प्रभाव होगा। इसका कई राशियों पर अच्छा तो कुछ राशियों पर बुरा असर रहेगा। इस ग्रहण के दिन शनि और राहु की स्थिति बहुत खास है, राहु इस समय कुंभ राशि में हैं और शनि इस समय मीन राशि में है। आइए जानें इसका क्या प्रभाव राशियों पर होगा। सर्वपितृ अमावस्या के दिन लगने वाले ग्रहण की शुरुआत रात 11 बजे होगी और यह अगले दिन सुबह 3:24 बजे तक चलेगा। यह ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में देखा जाएगा।

इन राशियों को रहना होगा सावधान ग्रहण के कारण मिथुन राशि वालों को आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसला लेना होगा, खास सावधानी बरतें। निवेश में पहले सोचें, पढ़ें फिर फैसला लें। अगर नुकसान को कम करना है, तो आपको धैर्य से काम लेना होगा। कन्या राशि के लोगों के काम में रूकावट आएंगी। बड़े फैसलों में खास ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ और मानसिक तौर पर तनाव भी बढ़ सकता है। धनु राशि वाले तनाव और कंफ्यूजन, चैलेंज का सामना करेंगे। ग्रहण का प्रभाव कम करने के लिए दान करें।

सूर्य ग्रहण का किन राशियों पर शुभ असर सूर्य ग्रहण वृषभ, सिंह, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। इन राशि के लोगों को इस समय निवेश से जुड़े मामलों पर खास ध्यान देना चाहिए। अगर आप पहले किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और वो नहीं चल रहा है, तो इस समय उसके चलने के योग हैं। सिंगल लोगों के लिए शादी के योग और विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं।