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2 अगस्त को दिन में छा जाएगा अंधेरा! 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण, 6 मिनट 23 सेकंड तक नहीं दिखेगा सूरज

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Surya Grahan 2027: 2 अगस्त 2027 को 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसकी अधिकतम अवधि 6 मिनट 23 सेकंड तक होगी। यह दुर्लभ खगोलीय घटना स्पेन, मिस्र, लीबिया और पश्चिम एशिया के कई देशों में दिखाई देगी, जबकि भारत में पूर्ण रूप से नजर नहीं आएगी।

सूर्य ग्रहण
Surya Grahan 2027

Longest Solar Eclipse 2027: आसमान में होने वाली खगोलीय घटनाओं में सूर्य ग्रहण सबसे खास माना जाता है। जब दिन के समय अचानक अंधेरा छा जाता है तो यह नजारा हर किसी को हैरान कर देता है। अब दुनिया 2 अगस्त 2027 का इंतजार कर रही है। इस दिन 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार, कुछ जगहों पर यह ग्रहण 6 मिनट 23 सेकंड तक रहेगा। इतने लंबे समय तक पूर्ण सूर्य ग्रहण बहुत कम देखने को मिलता है। यही वजह है कि इसे इस सदी की सबसे बड़ी खगोलीय घटनाओं में गिना जा रहा है। इस ग्रहण को देखने के लिए अभी से कई देशों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

क्यों खास है यह सूर्य ग्रहण?

पूर्ण सूर्य ग्रहण तब लगता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और कुछ समय के लिए सूर्य पूरी तरह ढक जाता है। 2 अगस्त 2027 को चंद्रमा की स्थिति ऐसी होगी कि वह सूर्य को सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा देर तक ढक पाएगा। इसी कारण ग्रहण की अवधि 6 मिनट 23 सेकंड तक पहुंच जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतनी लंबी अवधि का पूर्ण सूर्य ग्रहण बहुत कम देखने को मिलता है। यही कारण है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस दौरान कई तरह के अध्ययन भी करेंगे।

किन देशों में दिखेगा ग्रहण?

यह सूर्य ग्रहण दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कई देशों में दिखाई देगा। स्पेन, जिब्राल्टर, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यमन और सोमालिया में लोग इस दुर्लभ नजारे को देख सकेंगे। इनमें मिस्र और लीबिया के कुछ हिस्सों में सबसे ज्यादा देर तक पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इसी वजह से इन देशों में बड़ी संख्या में पर्यटकों और खगोल प्रेमियों के पहुंचने की उम्मीद है।

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भारत में दिखेगा या नहीं?

भारत में यह सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा। इसलिए देश में दिन के समय अंधेरा होने जैसी स्थिति नहीं बनेगी। हालांकि, भारतीय लोग इंटरनेट, टीवी और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इस खगोलीय घटना को देख सकेंगे। देश के कई विज्ञान केंद्र और तारामंडल भी इस ग्रहण से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं।

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ग्रहण देखते समय रखें सावधानी

सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। अगर ग्रहण देखना हो तो हमेशा सोलर फिल्टर वाले खास चश्मे का इस्तेमाल करें। कैमरा, दूरबीन या टेलीस्कोप से भी बिना सोलर फिल्टर के सूर्य को नहीं देखना चाहिए। सही सुरक्षा के साथ ही इस दुर्लभ नजारे का आनंद लें।

दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि 2 अगस्त 2027 का यह पूर्ण सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास होगा। इसकी लंबी अवधि और साफ दृश्यता के कारण लाखों लोग इसे देखने के लिए उन देशों का रुख करेंगे, जहां यह पूरी तरह दिखाई देगा। खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए यह किसी बड़े उत्सव से कम नहीं होगा।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


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