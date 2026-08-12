Surya Grahan: 12 अगस्त के बाद अगला सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जान लें डेट और भारत में दिखेगा या नहीं
12 August ke baad surya grahan kab hai: 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है। अब अगला सूर्य ग्रहण मौनी अमावस्या पर लगेगा। जानें अगला सूर्य ग्रहण कब है और भारत में दिखेगा या नहीं।
First Solar Eclipse of 2027 Date and Time: 12 अगस्त 2026 को श्रावण पूर्णिमा पर पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा रहा है। खगोलीय वैज्ञानिकों के अनुसार, ग्रहण के दौरान चंद्रमा धीरे-धीरे सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से छिपा देगा, जिससे यह ग्रहण जहां नजर आएगा, वहां पर दिन में 'रात' जैसा प्रतीत होगा। पक्षी शांत हो जाएंगे और तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण देश पर ग्रहण का किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं होगा। 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण साल का दूसरा और अंतिम ग्रहण है। इसके बाद अगला सूर्य ग्रहण 2027 में लगेगा। 2027 का पहला सूर्य ग्रहण मौनी अमावस्या पर लगेगा। जानें 2027 के पहले सूर्य ग्रहण की तारीख और भारत में दिखेगा या नहीं।
2027 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगेगा:
12 अगस्त 2026 के बाद 2027 का पहला सूर्य ग्रहण मौनी अमावस्या पर 06 फरवरी 2027, शनिवार को लगेगा। यह एक वलायाकार सूर्य ग्रहण होगा।
2027 का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं:
2027 का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। भारत में नहीं दिखने के कारण इस ग्रहण का सूतक काल और उसके नियम मान्य नहीं होंगे। मौनी अमावस्या पर स्नान-दान और तर्पण आदि बिना किसी रुकावट के किए जा सकेंगे। हालांकि शुभ मुहूर्त का विचार अनिवार्य होगा।
भारत में सूर्य ग्रहण कितने बजे से शुरू होगा:
भारतीय समयानुसार, साल 2027 का पहला सूर्य ग्रहण 6 फरवरी 2027 की शाम 06 बजकर 27 मिनट पर प्रारंभ होगा और 7 फरवरी को रात 12 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगा। इस ग्रहण का चरम (पीक) रात 09 बजकर 29 मिनट पर होगा। जिस समय यह ग्रहण भारत में शुरु होगा, उस समय सूर्यास्त होगा। सूर्य के क्षितिज के नीचे जाने के कारण इस ग्रहण का नजारा नहीं देखा जा सकेगा।
किन जगहों पर दिखेगा ग्रहण:
इस ग्रहण को अर्जेंटीना, चिली, नाइजेरिया, अल्जेरिया, अंटार्कटिका, लीबिया, नामीबिया, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन और जिम्बाब्वे समेत अन्य कई जगहों पर देखा जा सकेगा।
वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या होता है:
वलयाकार सूर्य ग्रहण वह खगोलीय स्थिति होती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, लेकिन पृथ्वी से अधिक दूरी होने के कारण वह सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता है। इससे सूर्य के चारों ओर एक चमकदार अंगूठी या आग का घेरा नजर आता है। इसे 'रिंग ऑफ फायर' भी कहा जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान