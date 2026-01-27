फरवरी 2026 में लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नही? जानें क्या करें और क्या नहीं

संक्षेप: साल 2026 में पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगेगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य का प्रकाश आंशिक या पूर्ण रूप से ढक जाता है। लोगों के मन में यह सवाल है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं और इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।

सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण दोनों को खगोलीय और धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना गया है। साल 2026 में पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगेगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य का प्रकाश आंशिक या पूर्ण रूप से ढक जाता है। फरवरी में लगने वाला ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसे आमतौर पर “रिंग ऑफ फायर” कहा जाता है।

वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य के सामने आता तो है, लेकिन उसे पूरी तरह ढक नहीं पाता है। इस कारण सूर्य के किनारों पर रोशनी का एक चमकदार गोल घेरा बन जाता है, जो देखने में बेहद अद्भुत लगता है। लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं और इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।

भारत में नहीं दिखेगा

सबसे पहले जानते हैं कि 17 फरवरी 2026 को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं? इसका जवाब है- नहीं। साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसका ज्योतिषीय प्रभाव भी भारत पर नहीं पड़ेगा। इस दौरान सूतक काल भी मान्य नहीं रहेगा। हालांकि, दुनिया के कई अन्य हिस्सों में यह खगोलीय घटना स्पष्ट रूप से देखी जा सकेगी। यह ग्रहण अर्जेंटीना, चिली, दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिका जैसे देशों में दिखाई देगा। 17 फरवरी को ग्रहण के दौरान लगभग 2 मिनट 20 सेकंड तक लोग रिंग ऑफ फायर को देख सकेंगे।

सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या नहीं - सूर्यग्रहण के दौरान सोने की मनाही होती है।

- सूर्यग्रहण के दौरान भोजन बनाना या खाना नहीं चाहिए क्योंकि ग्रहण के दौरान निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा से भोजन अशुद्ध हो जाता है।

- धार्मिक मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए।

- इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को नुकीली, धारदार चीजें जैसे- सुई, चाकू, कैंची आदि से दूर रहना चाहिए।

- सूर्यग्रहण के दौरान भोजन को अशुद्ध होने से बचाने के लिए तुलसी के पत्ते डाल दें।

- ग्रहण के बाद जातकों को अशुभ प्रभावों को समाप्त करने के लिए स्नान करना चाहिए।

- सूर्यग्रहण के बाद घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त करने के लिए गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए।

- इस दिन तामसिक भोजन से बचना चाहिए।

- ग्रहण काल में पूजा-पाठ या हवन जैसे कार्य नहीं करने चाहिए।

- संयम और सकारात्मक सोच के साथ दिन बिताना ही सबसे बेहतर माना जाता है।