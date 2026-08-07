12 अगस्त को लगेगा साल का पूर्ण सूर्य ग्रहण, जानें भारत में दिखेगा या नहीं, सूतक लगेगा या नहीं? किन राशियों पर रहेगा असर
Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 को साल का पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सिंह, कन्या, कुंभ, मीन और वृषभ राशि के जातकों को इस दौरान अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।
Surya Grahan 2026: अगस्त का महीना खगोलीय घटनाओं के लिहाज से खास रहने वाला है। 12 अगस्त 2026 को साल का पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। क्या यह भारत में दिखाई देगा? क्या सूतक काल मान्य होगा? किन राशियों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है?
12 अगस्त 2026 को कब लगेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण?
12 अगस्त को लगने वाला यह ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इस दौरान दुनिया के कई हिस्सों में कुछ मिनटों के लिए दिन में अंधेरा छा जाएगा। खगोल विज्ञान के लिहाज से यह साल की सबसे अहम घटनाओं में से एक मानी जा रही है।
क्या भारत में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण?
12 अगस्त 2026 का पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यही वजह है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भारत में इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। ऐसे में मंदिरों में नियमित पूजा-पाठ और अन्य धार्मिक कार्य सामान्य रूप से किए जा सकेंगे।
सूतक काल कब माना जाता है?
धार्मिक मान्यता के अनुसार जब सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देता है, तभी सूतक काल माना जाता है। यदि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता, तो सूतक का प्रभाव नहीं माना जाता। इसलिए इस ग्रहण के दौरान भारत में लोगों को अपने दैनिक और धार्मिक कार्य रोकने की आवश्यकता नहीं होगी।
किन राशियों पर पड़ सकता है सबसे ज्यादा असर?
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है, लेकिन कुछ राशियों को इस दौरान अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
सिंह राशि: आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है। नौकरी और कारोबार में कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें।
कन्या राशि: खर्च बढ़ सकते हैं। सेहत और यात्रा से जुड़े मामलों में सतर्क रहें। पैसों का लेनदेन सोच-समझकर करें।
कुंभ राशि: कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है। विवाद से बचें और धैर्य के साथ काम करें।
मीन राशि: मानसिक तनाव बढ़ सकता है। परिवार के साथ बातचीत में संयम रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
वृषभ राशि: कामकाज में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। हालांकि धैर्य और सही योजना से स्थिति आपके पक्ष में हो सकती है।
ग्रहण के दौरान क्या करें?
- भगवान सूर्य का स्मरण करें।
- गायत्री मंत्र या आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कर सकते हैं।
- जरूरतमंद लोगों की सहायता और दान करें।
- सकारात्मक सोच बनाए रखें।
क्या न करें?
- गुस्से में कोई फैसला न लें।
- बेवजह विवाद से बचें।
- बड़े आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें।
- स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को नजरअंदाज न करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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