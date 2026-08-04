12 अगस्त को कहां दिन में छाएंगे बादल और गिरेगा तापमान, जानें भारत में क्यों नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण?
Surya Grahan 2026 August in India: 12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण जहां पर दिखेगा, वहां पर पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। भारत में इस ग्रहण का नजारा नहीं देखाग जा सकेगा। जानें इस ग्रहण के बारे में।
Surya Grahan 2026 August: सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पर ही लगता है। 12 अगस्त 2026 को सावन अमावस्या पर साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। खगोलीय वैज्ञानिकों के अनुसार, भारत में इस ग्रहण की दृश्यता नहीं होगी। लेकिन जिन देशों या जगहों पर सूर्य ग्रहण दिखेगा, वहां पर दोपहर में चंद्रमा और सूरज धीरे-धीरे आसमान में एक-दूसरे के करीब आएंगे। पृथ्वी की ओर चांद का जो हिस्सा होगा, वहां पर अंधेरा छाया रहेगा। इसलिए चांद को बिना खास उपकरणों के नहीं देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर चंद्रमा के सूर्य को पूरी तरह से ढकने के कारण दिन में बादल छा जाएंगे, तापमान में भी गिरावट होगी। जानें 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण भारत में क्यों नहीं दिखेगा।
12 अगस्त को सूर्य ग्रहण के समय क्या होगा:
लंदन के टाइम के अनुसार, 12 अगस्त को शाम 6:17 बजे सूर्य ग्रहण का पहला संपर्क होगा। यूके और आयरलैंड के दूसरे हिस्सों में समय थोड़ा अलग हो सकता है। यह वह समय होगा जब चंद्रमा सबसे पहले सूर्य के बाहरी एक हिस्से को ढकेगा। फिर चंद्रमा धीरे-धीरे सूर्य के सामने तब तक बढ़ेगा जब तक कि सूर्य का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा ढक नहीं जाता है। इस दौरान ग्रहण अपने चरम पर होगा। लंदन में ग्रहण अपने चरम पर शाम 7:12 बजे होगा।
जिस दौरान ग्रहण अपने अधिकतम यानी चरम पर होगा उस समय सूर्य का ज्यादातर हिस्सा ढक जाएगा। इससे तापमान में गिरावट और रोशनी में फर्क महसूस होगा। हालांकि इस समय आसमान पूरी तरह काला नहीं होगा, बल्कि ऐसा महसूस होगा जैसा सुबह या शाम के समय बादल छाए रहते हैं। ग्रहण के चरम पर होने के बाद चंद्रमा धीरे-धीरे सूर्य के सामने से हटने लगेगा और फिर कुछ समय बाद ग्रहण समाप्त होगा। लंदन में ग्रहण रात 08 बजकर 06 मिनट पर खत्म होगा।
कहां दिन में छाएंगे बादल और गिरेगा तापमान:
12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आसलैंड में साफ तौर पर देखा जा सकेगा। इसके अलावा उत्तरी स्पेन में भी इस ग्रहण की दृश्यता बिल्कुल स्पष्ट होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार, इन जगहों पर चंद्रमा की छाया सबसे ज्यादा काली रहेगी और सूर्य का अधिकतम हिस्सा ढका हुआ रहेगा। इन जगहों पर चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य के सामने आ जाएगा, जिससे दिन में रात महसूस होगी। दिन में ही बादल छाने के कारण तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी।
सूर्य ग्रहण कब होता है:
जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का रोशनी कुछ समय के लिए ढक जाती है। इस खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है।
भारत में सूर्य ग्रहण क्यों नहीं आएगा नजर:
भारतीय समयानुसार 12 अगस्त 2026 को लगने वाला सूर्य ग्रहण रात 09:04 बजे से शुरू होगा और 13 अगस्त की सुबह 04:25 बजे समाप्त होगा। इस ग्रहण की दृश्यता भारत में नहीं होगा क्योंकि यहां रात होगी और सूर्य क्षितिज से नीचे रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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