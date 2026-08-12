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Solar Eclipse: सूर्य ग्रहण खत्म होते ही क्यों किया जाता है स्नान? आप भी जानें धार्मिक कारण

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Surya Grahan 2026 khatam hone ke bad kya karna chaiye: सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद आपने देखा होगा कि लोग स्नान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रहण समापन के बाद स्नान क्यों किया जाता है?

surya grahan ke baad kyu nahana chaiye
सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद क्यों स्नान किया जाता है?

Grahan khatam hone ke baad nahana chahiye ya nahi: आज 12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय महत्वपूर्ण घटना है। जिसका वैज्ञानिक के साथ धार्मिक महत्व भी माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, ग्रहण समाप्त होने के बाद कुछ नियमों का पालन अनिवार्य होता है। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान, पूजा और दान का विधान है। आखिर लोगों के मन में सवाल रहता है कि सूर्य ग्रहण खत्म होते ही स्नान क्यों किया जाता है। आइए जानते हैं इसका धार्मिक कारण

ग्रहण के बाद स्नान करना क्यों होता है जरूरी:

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण के समय राहु का प्रभाव अधिक होता है। राहु को ज्योतिष में एक क्रूर ग्रह माना जाता है। राहु भ्रम और आकस्मिक घटनाओं का कारक है। राहु की छाया के कारण वातावरण अशुद्ध हो जाता है। इसके प्रभाव के कारण नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती हैं और उनका प्रभाव भी बढ़ता है। यही वजह है कि जब ग्रहण लगता है उस समय पूजा-पाठ, भोजन और शुभ-मांगलिक कार्यों पर रोक होती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद तन की शुद्धि के लिए स्नान अनिवार्य माना जाता है। मन की शुद्धि के लिए ग्रहण के बाद पूजा-पाठ किया जाता है।

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ग्रहण समाप्त होने के बाद पूजा क्यों की जाती है:

ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान के बाद भगवान का ध्यान लगाना और पूजा-पाठ करना शुभ माना जाता है। कई लोग सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं और सूर्य मंत्रों का जाप करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

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ग्रहण समाप्त होने के बाद दान का महत्व:

शास्त्रों में ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने के बाद दान का भी महत्व वर्णित है। मान्यता है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, फल या दक्षिणा का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी।

क्या 12 अगस्त का ग्रहण भारत में दिखेगा:

नहीं, 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। भारत में इसकी दृश्यता नहीं होने के कारण इसका सूतक काल और नियम भी मान्य नहीं होंगे। यह ग्रहण हरियाली अमावस्या या श्रावण अमावस्या पर लग रहा है। ग्रहण का भारत में प्रभाव नहीं होने के कारण अमावस्या तिथि पर स्नान, दान और पितृ कर्म बिना किसी बाधा के किए जा सकेंगे।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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