Surya Grahan 2026 LIVE: आज सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे से शुरू होगा? कहां-कहां दिखेगा, सूतक काल समेत सबकुछ

आज 12 अगस्त को कितने बजे से शुरू होगा सूर्य ग्रहण?

Solar eclipse timing in India and visibility Live UPDATES: आज 12 अगस्त 2026, बुधवार को श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है जो कि कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि सूर्य ग्रहण एक नकारात्मक घटना होती है जिसका देश-दुनिया के साथ राशियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में ग्रहण शुभ भी होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पर ही लगता है। यह ग्रहण सावन अमावस्या पर लग रहा है, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। सावन अमावस्या तिथि पर शिव उपासना के साथ स्नान, दान और पितरों के तर्पण का विशेष महत्व होता है। भारतीय समय के अनुसार, यह ग्रहण रात 09 बजकर 04 मिनट पर शुरू होगा और 13 अगस्त की देर रात 01 बजकर 27 मिनट पर समाप्त होगा। ग्रहण का पीक यानी चरम रात 11 बजकर 16 मिनट पर होगा। जानें आज लगने वाले सूर्य ग्रहण से जुड़ी सभी जरूरी बातें।

12 Aug 2026, 09:25:27 AM IST Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण कब होगा पीक पर आज रात 11 बजकर 16 मिनट पर सूर्य अपने पीक पर होगा। आसमान में पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना रात 10 बजकर 29 मिनट पर होगी। इस समय चंद्रमा सूर्य का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा ढक लेगा। हालांकि भारत में इस समय रात होने के कारण लोग यह अद्भुत नजारा नहीं देख पाएंगे।

12 Aug 2026, 09:08:53 AM IST Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण के समय करें मंत्र जाप धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण के समय ‘ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः’या ‘ॐ घृणिः सूर्याय नमः’ मंत्र का अपनी सामर्थ्यनुसार जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों और प्रभावों से बचाव होता है।

12 Aug 2026, 08:53:58 AM IST Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण का सूतक काल कब शुरू होगा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू होता है। भारत में ग्रहण की दृश्यता नहीं है। अगर भारत में यह ग्रहण नजर आता तो, ग्रहण का सूतक काल सुबह 09 बजकर 04 मिनट पर प्रारंभ होता।

12 Aug 2026, 08:32:18 AM IST Surya Grahan 2026 LIVE: 12 अगस्त के बाद कब लगेगा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त के बाद अगला सूर्य ग्रहण मौनी अमावस्या पर 6 फरवरी 2027, शनिवार को लगेगा। यह सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। यह ग्रहण भी भारत में नजर नहीं आएगा, जिसके चलते देश में सूतक काल और उसके नियम मान्य नहीं होंगे।

12 Aug 2026, 08:17:10 AM IST Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान-दान का महत्व आज हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है। अमावस्या तिथि पर स्नान और दान शुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद भी स्नान-दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

12 Aug 2026, 08:08:29 AM IST Surya Grahan 2026 LIVE: कैसा होगा 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण है। नासा के अनुसार, इस दिन चंद्रमा कुछ क्षेत्रों में सूर्य को पूरी तरह से ढक लेगा। पूर्ण ग्रहण का नजारा ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन और पुर्तगाल के हिस्सों में देखा जा सकेगा।

12 Aug 2026, 07:54:21 AM IST Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण पर बन रहा हंस महापुरुष राजयोग का संयोग ज्योतिष गणना के अनुसार, सूर्य ग्रहण के दिन देव गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। गुरु के कर्क राशि में होने से हंस राजयोग का शुभ संयोग बन रहा है। इस राजयोग का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ेगा।

12 Aug 2026, 07:40:37 AM IST Surya Grahan 2026 LIVE: पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है: खगोलीय ज्योतिर्विदों के अनुसार, पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना तब होती है, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और कुछ समय के लिए पूर्ण अंधकार जैसा प्रतीत होता है।

12 Aug 2026, 07:27:10 AM IST Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं बरतें सावधानी सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण काल में प्रेग्नेंट महिलाओं को चाकू, कैंची, सुई या किसी धारदार वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार, गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के प्रकाश या रोशनी नहीं देखना चाहिए, इसलिए घर के अंदर रहने को कहा जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना चाहिए।

12 Aug 2026, 07:18:43 AM IST Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण का राशियों पर प्रभाव मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण अच्छा रहेगा। इस समय आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को शत्रुओं से सावधान रहने की सलाह है। धैर्य के साथ काम लें और आत्मविश्वास कमजोर नहीं होने दें। मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण आंशिक तौर पर अच्छा रहेगा। व्यापार में सुधार के संकेत हैं, लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं लें। मकर%20राशि-%20मकर%20राशि%20वालों%20के%20लिए%20यह%20ग्रहण%20अच्छा%20रहेगा।%20इस%20समय%20आपको%20किसी%20शुभ%20समाचार%20की%20प्राप्ति%20हो%20सकती%20है।...%0a%0aऔर%20पढ़ें:%0a%0a%20https%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com/astrology/surya-grahan-2026-timing-in-india-12-august-grahan-kitne-baje-se-hai-sutak-kaal-how-to-watch-solar-eclipse-live-updates-live-blog-201786487364664.html%20%0a%20सबसे%20तेज%20और%20सटीक%20खबरों%20के%20लिए%20डाउनलोड%20करें%20हिन्दुस्तान%20ऐप%20%0a%20%20https%3A%2F%2Fhhiphonehindiapp.page.link/AppDownload target="_blank" class="whtsappIcn">

12 Aug 2026, 07:00:44 AM IST Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण का राशियों पर प्रभाव तुला राशि- तुला राशि वालों को किसी भी कार्य में जल्दबाजी से बचना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। इस समय आपको धन के लेन-देन से भी बचने की सलाह है। वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों को बड़े फैसले को लेने से बचना चाहिए और वाद-विवाद से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। धनु राशि- धनु राशि को ग्रहण के दौरान कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी करनी चाहिए। इस समय आपको सीनियर्स के साथ उलझने से बचना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए।

12 Aug 2026, 06:39:21 AM IST Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण का राशियों पर प्रभाव कर्क राशि- कर्क राशि वालों को इस समय बड़े फैसले, यात्रा या कारोबार से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला लेने से बचना चाहिए। इस समय आपको मानसिक चिंता घेर सकती है। सिंह राशि- सिंह राशि वालों को गुस्से या क्रोध से बचना चाहिए। नौकरी से जुड़ा कोई फैसला लेने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कन्या राशि- कन्या राशि वालों को धन लाभ के संकेत हैं। इस समय आपको परेशानियों से राहत मिल सकती है।

12 Aug 2026, 06:31:24 AM IST Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण का राशियों पर प्रभाव मेष राशि- मेष राशि वालों को धन संबंधी मामलों और संपत्ति से जुड़े मुद्दों या मसलों पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को गलत संगति से बचने की जरूरत है और धन से जुड़े मामलों में खास सतर्कता बरतने की सलाह है। मिथुन राशि- मिथुन राशि के लिए इस समय अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस समय धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला नहीं लें।

12 Aug 2026, 06:10:11 AM IST Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण से क्या प्रभावित होगा अमावस्या पर स्नान-दान? आज सूर्य ग्रहण हरियाली अमावस्या पर लग रहा है। इस दिन स्नान-दान और पितृ पूजन का विशेष महत्व है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सूर्य ग्रहण के कारण अमावस्या तिथि पर धार्मिक अनुष्ठान कैसे किए जाएंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, यह सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। इसलिए आप शुभ मुहूर्त का विचार करके स्नान-दान और पितृ कार्य या पूजन कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में मान्य नहीं रहेगा।

12 Aug 2026, 05:57:36 AM IST Surya Grahan 2026 LIVE: 1999 के बाद स्पेन में दिखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण आज लगने वाला सूर्य ग्रहण स्पेन में 1999 के बाद पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण है। वहां के स्थानीय लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा देख पाएंगे। ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से अपनी काली छाया में छिपा लेगा, जिससे वहां पर दिन में अंधेरा हो जाएगा।

12 Aug 2026, 05:45:25 AM IST Surya Grahan 2026 LIVE: किन लोगों के लिए मान्य होंगे सूतक काल नियम पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि अगर भारत का कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्थान या जगह पर है, जहां पर सूर्य ग्रहण दिखेगा। वहां स्थानीय धार्मिक परंपरा के अनुसार सूर्य ग्रहण के सूतक नियम मान्य होंगे। इन लोगों को सूतक काल और ग्रहण के समय पूजा-पाठ या भगवान की प्रतिमा या मूर्ति को नहीं छूना चाहिए। इस दौरान रिस्क से भरे कार्यों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।

12 Aug 2026, 05:34:22 AM IST Surya Grahan 2026 LIVE: सूर्य ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए सूर्य ग्रहण के समय कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य ग्रहण के समय शुभ और मांगलिक कार्यों पर पूरी तरह से रोक होती है। इस समय मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान पूजा-पाठ करना भी अशुभ माना जाता है। ग्रहण काल में अनावश्यक यात्रा से भी बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा ईश्वर का ध्यान लगाना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए।

12 Aug 2026, 05:24:26 AM IST Surya Grahan 2026 Live: कर्क राशि में बन रहा चतुर्ग्रही योग ज्योतिष गणना के अनुसार, सूर्य ग्रहण पर कर्क राशि में चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है। कर्क राशि में सूर्य, बुध, चंद्रमा और गुरु के विराजमान होने से यह संयोग बनेगा। इस योग का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा।

12 Aug 2026, 05:09:45 AM IST Surya Grahan 2026 Live: सूर्य ग्रहण का लाइव नजारा कैसे देख सकते हैं? जिन जगहों पर यह सूर्य ग्रहण नजर आने वाला है वहां इसे देखने के लिए आईएसओ (ISO 12312-2) प्रमाणित सोलर फिल्टर या विशेष चश्मों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसे दूरबीन या टेलीस्कोप की मदद से भी देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण को बिना किसी खास उपकरण के देखने से आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

12 Aug 2026, 05:00:45 AM IST Surya Grahan 2026 Live: ग्रहण के समय दिन में होगी 'रात' आज के सूर्य ग्रहण को खगोलविदों ने बहुत खास बताया है। ग्रहण के समय धीरे-धीरे सूर्य का करीब 95-100 प्रतिशत तक हिस्सा चंद्रमा की काला छाया में छिपता चला जाएगा। इसलिए यह सूर्य ग्रहण जिन जगहों पर नजर आएगा वहां पर दिन में रात जैसा महसूस होगा। इस दौरान पक्षी शांत हो जाएंगे और तापमान में भी गिरावट महसूस होगी। हालांकि जैसे-जैसे यह सूर्य ग्रहण आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे आसमान साफ होता जाएगा।

12 Aug 2026, 04:51:44 AM IST Surya Grahan 2026 Live: 18 साल बाद हरियाली अमावस्या पर ग्रहण का संयोग साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण हरियाली अमावस्या पर करीब 18 साल बाद लग रहा है। इससे पहले श्रावण अमावस्या पर सूर्य ग्रहण साल 2008 में नजर आया था।

12 Aug 2026, 04:48:21 AM IST Surya Grahan 2026 Live: क्या भारत में सूतक काल लगेगा? भारत में सूर्य ग्रहण का सूतक काल का प्रभाव नहीं होगा। ना ही इस ग्रहण के सूतक नियम मान्य होंगे। क्योंकि यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। जिस जगह पर ग्रहण की दृश्यता होती है सिर्फ वहीं पर सूतक नियम मान्य होते हैं। जब कोई ग्रहण भारत में नजर आता है, तो ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पूर्व से शुरू हो जाता है।

12 Aug 2026, 04:38:11 AM IST Surya Grahan 2026 Live: क्या भारत में नजर आएगा सूर्य ग्रहण? भारत में रहने वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण नजर नहीं आएगा। दरअसल जिस समय यह ग्रहण शुरू होगा, उस समय भारत में रात होगी और सूर्य क्षितिज से नीचे होगा। इस वजह से इस ग्रहण का नजारा देख पाना संभव नहीं होगा।