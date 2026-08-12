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12 अगस्त का सूर्य ग्रहण इन राशियों के लिए रहेगा खास, ग्रहण के बाद बदल सकते हैं हालात

By Yogesh Joshi
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12 अगस्त को लगने वाला साल का आखिरी पूर्ण सूर्य ग्रहण कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में होगा। ज्योतिष के अनुसार इसका प्रभाव विशेष रूप से कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों पर पड़ सकता है। हालांकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा।

Surya Grahan 2026:
Surya Grahan 2026:

Surya Grahan 2026: 12 अगस्त को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस बार सूर्य ग्रहण पूर्ण होगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिष के लिहाज से इसे खास माना जा रहा है। ग्रहण कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में लगेगा। ऐसे में कर्क समेत कुछ राशियों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। नौकरी, कारोबार, धन और पारिवारिक मामलों में इसका प्रभाव अलग-अलग तरह से माना जा रहा है।

सूर्य ग्रहण को ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पिता, नौकरी और अधिकार का कारक माना गया है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की स्थिति में बदलाव होने से इन क्षेत्रों से जुड़े मामलों पर असर पड़ने की बात कही जाती है।

कर्क राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा समय

सूर्य ग्रहण कर्क राशि में पड़ रहा है। इसलिए इस राशि के जातकों पर इसकी नजर सबसे पहले रहेगी। कामकाज में बदलाव हो सकता है। कुछ लोगों को जिम्मेदारी बढ़ने के साथ दबाव भी महसूस हो सकता है।

परिवार से जुड़ा कोई मामला भी सामने आ सकता है। ऐसे में बात को बढ़ाने के बजाय शांत रहना बेहतर रहेगा। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय सावधानी बरतें।

सिंह राशि वालों को जल्दबाजी से बचना होगा

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण का असर इस राशि के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान आत्मविश्वास रहेगा, लेकिन कई बार जल्दबाजी नुकसान करा सकती है।

काम से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें। किसी के कहने पर पैसा लगाने से भी बचना बेहतर रहेगा।

वृश्चिक राशि वालों के खर्च बढ़ सकते हैं

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ग्रहण के आसपास का समय खर्च के मामले में थोड़ा संभलकर चलने वाला हो सकता है। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है।

पुराना भुगतान या अटका हुआ पैसा भी चिंता का कारण बन सकता है। हालांकि धैर्य से काम लेने पर स्थिति संभल सकती है।

मीन राशि के लिए भी बदलाव के संकेत

मीन राशि वालों को इस दौरान काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। कोई पुराना काम दोबारा सामने आ सकता है। नौकरी बदलने या कारोबार से जुड़ा फैसला लेने वालों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

परिवार के किसी सदस्य की बात को लेकर मन परेशान हो सकता है। बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश करें।

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क्या भारत में लगेगा सूर्य ग्रहण का सूतक?

12 अगस्त का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस स्थान पर ग्रहण दिखाई नहीं देता, वहां सामान्य तौर पर सूतक काल मान्य नहीं माना जाता। इसलिए भारत में इस ग्रहण का सूतक नहीं माना जाएगा।

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ग्रहण के दिन क्या करें?

भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सामान्य दिनचर्या पर इसका कोई प्रत्यक्ष असर नहीं होगा। धार्मिक आस्था रखने वाले लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा-पाठ और मंत्र जाप कर सकते हैं।

जिन देशों में ग्रहण दिखाई देगा, वहां इसे देखने के लिए आंखों की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी होगा। बिना उचित सोलर फिल्टर के सूर्य को सीधे देखने से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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