17 फरवरी 2026 को फाल्गुन अमावस्या पर कुंभ राशि में सूर्य ग्रहण: क्या भारत में सूतक लगेगा? यहां पूरी जानकारी
साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या के दिन पड़ेगा। इस ग्रहण के दौरान सूर्य के चारों ओर आग के छल्ले जैसा चमकता घेरा नजर आएगा, जिसे ‘रिंग ऑफ फायर’ कहा जाता है। दरअसल, इस दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच जरूर आएगा, लेकिन वह सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाएगा।
इस ग्रहण के दौरान सूर्य के चारों ओर आग के छल्ले जैसा चमकता घेरा नजर आएगा, जिसे 'रिंग ऑफ फायर' कहा जाता है। दरअसल, इस दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच जरूर आएगा, लेकिन वह सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाएगा। इसी वजह से सूर्य का बाहरी हिस्सा चमकदार रिंग की तरह दिखाई देता है। वैज्ञानिक तौर पर इसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक, जब चंद्रमा पृथ्वी से अपनी सामान्य स्थिति की तुलना में थोड़ा ज्यादा दूर होता है, तब वह सूर्य को पूरा नहीं ढक पाता। इसी स्थिति में वलयाकार सूर्य ग्रहण बनता है।
सूर्य ग्रहण का समय (17 फरवरी 2026)- भारतीय समय के हिसाब से सूर्य ग्रहण दोपहर करीब 3:26 बजे शुरू होगा और शाम 7:57 बजे तक चलेगा। यानी कुल मिलाकर करीब साढ़े चार घंटे का समय रहेगा। अलग-अलग देशों में ग्रहण का समय और दृश्य थोड़ा-बहुत बदल सकता है।
क्या भारत से दिखेगा सूर्य ग्रहण?- यह सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। इसके आंशिक दृश्य दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के कुछ इलाकों और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। भारत से ग्रहण दिखाई न देने की वजह से यहां इसका कोई सीधा दृश्य प्रभाव नहीं होगा।
भारत में सूतक काल लागू होगा या नहीं?- धार्मिक मान्यता के अनुसार सूतक काल उसी जगह माना जाता है, जहां ग्रहण दिखाई देता है। चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए भारत में सूतक नहीं लगेगा। लोग सामान्य दिनों की तरह पूजा-पाठ, खाना-पीना और अपने रोजमर्रा के काम कर सकते हैं।
कहां-कहां दिखाई देगा यह ग्रहण- यह ग्रहण मुख्य रूप से पूर्वी अंटार्कटिका के ऊपर से गुजरेगा, जहां “रिंग ऑफ फायर” यानी आग के छल्ले जैसा नजारा साफ दिखेगा। इसके आंशिक चरण दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों और आसपास के समुद्री इलाकों में नजर आ सकते हैं। भारत समेत एशिया के बड़े हिस्से में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां इसका प्रत्यक्ष दृश्य प्रभाव नहीं होगा।
कुंभ राशि में सूर्य ग्रहण: 12 राशियों पर कैसा असर दिख सकता है?- फाल्गुन अमावस्या पर लगने वाला सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में होगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन ज्योतिषशास्त्र के अनुसार फिर भी इस सूर्य ग्रहण का असर 12 राशियों पर दिखाई देगा। आइए जानते हैं, 12 राशियों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव-
मेष: खर्च और काम दोनों में संतुलन रखें, जल्दबाजी से बचें।
वृष: रिश्तों में साफ बात करें, गलतफहमी से बचना बेहतर रहेगा।
मिथुन: काम में नई जिम्मेदारी आ सकती है, धैर्य रखें।
कर्क: परिवार और अपनी भावनाओं को समय दें।
सिंह: टीम के साथ चलेंगे तो फायदा होगा, जिद से बचें।
कन्या: सेहत और रोज की रूटीन पर ध्यान दें।
तुला: रचनात्मक कामों में मन लगेगा, फैसले सोचकर लें।
वृश्चिक: घर-परिवार से जुड़ी बातें अहम रहेंगी।
धनु: सीखने और छोटी यात्राओं के मौके मिल सकते हैं।
मकर: पैसों के मामले में सावधानी रखें, फालतू खर्च न करें।
कुंभ: खुद पर सोचने और दिशा तय करने का समय है।
मीन: थोड़ा आराम करें और मन की बात किसी अपने से कहें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि