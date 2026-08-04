12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण मीन, कन्या और मकर राशि के लिए क्यों रहेगा खास? जानें पंडित जी से
Surya Grahan 2026 Horoscope: सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, जिसका देश-दुनिया के साथ मानव जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। आइए जाने हैं एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय से सूर्य ग्रहण का किन राशियों को मिल सकता है लाभ।
सूSurya Grahan August Date and Time 2026: 12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, जिसके कारण इससे जुड़े कोई भी धार्मिक नियम लागू नहीं होंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि ज्योतिष में सूर्य ग्रहण को एक नकारात्मक घटना माना गया है, जिसका ज्यादा प्रभाव अशुभ ही होती है। ग्रहण शब्द नकारात्मकता को दर्शाता है। जिस राशि में ग्रहण लगता है, उस राशि में इसका प्रभाव 15 दिन पूर्व से 15 दिन बाद तक बना रह सकता है। उन्होंने बताया कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लगेगा। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। कर्क राशि में ग्रहण लगेगा इसलिए इस राशि पर इसका प्रभाव अधिक रहेगा। इसके अलावा यह ग्रहण कन्या, मकर और मीन राशि के लिए भी खास रहने वाला है।
सूर्य ग्रहण का 3 राशियों पर पड़ेगा शुभ प्रभाव, 1 राशि रहे ज्यादा सतर्क:
एस्ट्रोलॉजर उपाध्याय के अनुसार, ग्रहण एक नकारात्मक या अशुभ घटना है। इसका ज्यादातर राशियों पर अशुभ प्रभाव ही देखने को मिलता है। लेकिन कर्क राशि में लगने वाला यह ग्रहण कन्या और मकर राशि के लिए अच्छा रहेगा। आंशिक रूप से ग्रहण का शुभ प्रभाव मीन राशि पर भी पड़ेगा। ग्रहण के समय इन राशियों की लाइफ में अच्छे बदलाव हो सकते हैं। किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी या रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन का प्रवाह सुचारु रूप से चलता रहेगा। आर्थिक तौर पर संकट नहीं आने की संभावना है। नौकरी-चाकरी की स्थिति रहेगी। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लगेगा। इस राशि के जातकों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। धन से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं। इस समय आपको कोई भी फैसला बहुत सोच-समझकर उठाना चाहिए। खर्च करने की आदतों की समीक्षा करना अनिवार्य है, वरना आर्थिक तंगी घेर सकती है। इस दौरान आपका कोई रोग या बीमारी परेशान कर सकती है।
सूर्य ग्रहण का समय भारत में:
12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण की भारत में दृश्यता नहीं होगी। यह ग्रहण जिस समय लगेगा उस समय भारत में रात होगी, जिसके कारण इसका प्रभाव मान्य नही होगा। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण भारत में 12 अगस्त की रात 09 बजकर 04 मिनट पर प्रारंभ होगा और 13 अगस्त की सुबह 04 बजकर 25 मिनट पर समाप्त होगा।
क्या सूर्य ग्रहण का भारत में मान्य होगा सूतक काल:
12 अगस्त को लगने वाले सूर्य ग्रहण का भारत में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इस वजह से इस ग्रहण का सूतक काल भी माान्य नहीं होगा।
कहां दिखेगा यह सूर्य ग्रहण:
यह सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, स्पेन, पुर्तगाल का उत्तरी हिस्सा, रूस का उत्तरी ध्रुवीय इलाके के साथ आइसलैंड में देखा जा सकेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान