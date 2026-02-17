Surya Grahan 2026 Live: सूर्य ग्रहण आज, भारत में दिखेगा या नहीं? समय, सूतक काल और सेफ्टी टिप्स

Surya Grahan 2026 LIVE

Surya Grahan 2026 Live: आज 17 फरवरी को साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। यह वलयाकार (कंकण) सूर्य ग्रहण है, जो कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है। ऐसे ग्रहण में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य को पूरा ढक नहीं पाता, इसलिए किनारों से सूर्य चमकती हुई रिंग की तरह नजर आता है, जिसे वैज्ञानिक ‘रिंग ऑफ फायर’ कहते हैं। खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दौरान चंद्रमा सूर्य के लगभग 96 प्रतिशत हिस्से को ढक देगा। भारतीय समय के हिसाब से ग्रहण दोपहर 3:26 बजे शुरू होगा और शाम 7:57 बजे तक चलेगा, जबकि इसका सबसे अहम पल करीब 5:42 बजे आएगा। इस लाइव ब्लॉग में हम ग्रहण से जुड़ी हर जरूरी अपडेट देंगे- टाइमिंग से लेकर कहां-कहां नजारा दिखेगा और भारत में इसका क्या असर रहेगा, सब कुछ पल-पल यहां मिलता रहेगा।

17 Feb 2026, 05:49:24 AM IST Surya Grahan Live : आज है साल का पहला सूर्य ग्रहण Surya Grahan Live : आज साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण दोपहर 3:26 बजे शुरू होगा, इसका सबसे खास पल करीब शाम 5:42 बजे आएगा और ग्रहण शाम 7:57 बजे समाप्त होगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें सूर्य के चारों ओर ‘रिंग ऑफ फायर’ जैसा नजारा बनता है।

17 Feb 2026, 05:38:00 AM IST Surya Grahan Live: भारत में नहीं लगेगा सूतक Surya Grahan Live: ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए यहां धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा सूतक काल भी मान्य नहीं माना जाएगा और शुभ कार्यों पर रोक जैसे नियम लागू नहीं होंगे।