Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
LIVE Updatesरिफ्रेश

Surya Grahan 2026 Live: सूर्य ग्रहण आज, भारत में दिखेगा या नहीं? समय, सूतक काल और सेफ्टी टिप्स

Surya Grahan 2026 Live Updates: आज यानी 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत भारतीय समयानुसार करीब दोपहर 3:26 बजे होगी और ग्रहण शाम 7:57 बजे समाप्त होगा, जबकि इसका पीक लगभग शाम 5:42 बजे होगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा।

Surya Grahan 2026 Live: सूर्य ग्रहण आज, भारत में दिखेगा या नहीं? समय, सूतक काल और सेफ्टी टिप्स

Surya Grahan 2026 LIVE

Yogesh Joshi| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Tue, 17 Feb 2026 05:49 AM IST
हमें फॉलो करें

Surya Grahan 2026 Live: आज 17 फरवरी को साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। यह वलयाकार (कंकण) सूर्य ग्रहण है, जो कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है। ऐसे ग्रहण में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य को पूरा ढक नहीं पाता, इसलिए किनारों से सूर्य चमकती हुई रिंग की तरह नजर आता है, जिसे वैज्ञानिक ‘रिंग ऑफ फायर’ कहते हैं। खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दौरान चंद्रमा सूर्य के लगभग 96 प्रतिशत हिस्से को ढक देगा। भारतीय समय के हिसाब से ग्रहण दोपहर 3:26 बजे शुरू होगा और शाम 7:57 बजे तक चलेगा, जबकि इसका सबसे अहम पल करीब 5:42 बजे आएगा। इस लाइव ब्लॉग में हम ग्रहण से जुड़ी हर जरूरी अपडेट देंगे- टाइमिंग से लेकर कहां-कहां नजारा दिखेगा और भारत में इसका क्या असर रहेगा, सब कुछ पल-पल यहां मिलता रहेगा।

17 Feb 2026, 05:49:24 AM IST

Surya Grahan Live : आज है साल का पहला सूर्य ग्रहण

Surya Grahan Live : आज साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण दोपहर 3:26 बजे शुरू होगा, इसका सबसे खास पल करीब शाम 5:42 बजे आएगा और ग्रहण शाम 7:57 बजे समाप्त होगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें सूर्य के चारों ओर ‘रिंग ऑफ फायर’ जैसा नजारा बनता है।

17 Feb 2026, 05:38:00 AM IST

Surya Grahan Live: भारत में नहीं लगेगा सूतक

Surya Grahan Live: ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए यहां धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा सूतक काल भी मान्य नहीं माना जाएगा और शुभ कार्यों पर रोक जैसे नियम लागू नहीं होंगे।

17 Feb 2026, 05:36:49 AM IST

Surya Grahan Live: भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण

Surya Grahan Live: यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ग्रहण का रास्ता दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजर रहा है और उस वक्त भारत में सूर्य क्षितिज से नीचे होगा। इसी वजह से भारत में ‘रिंग ऑफ फायर’ वाला नजारा नजर नहीं आएगा।

PreviousNext
Surya Grahan Solar Eclipse Time Surya Grahan Kab Hai अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsधर्मSurya Grahan 2026 Live: सूर्य ग्रहण आज, भारत में दिखेगा या नहीं? समय, सूतक काल और सेफ्टी टिप्स
;;;