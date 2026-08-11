कल साल का आखिरी सूर्यग्रहण 4 घंटे 31 मिनट तक, मोक्ष काल कब? किस पर होता है ग्रहण का अधिक असर
Solar Eclipse Date Time India: सूर्य ग्रहण 12 अगस्त यानी हरियाली अमावस्या पर लग रहा है। 4 घंटे तक रहेगा ग्रहण, इसका मोक्षकाल कब होगा।
12 अगस्त को पूर्णसूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसका धार्मिक असर हो ना हो ,लेकिन ग्रहों और राशियों का असर ग्रहण का जरूर होता है। दुनिया खासकर यूरोप में इसे खास तौर पर देखा जा रहा है , क्योंकि कईदेशों में सालों बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। नासा की मानें तो स्पेन, रूस, आइसलेंड, ग्रीनलेंड में ग्रहण दिखेगा, वहीं ,यूरोप, अफ्रीका, नोर्थ अमेरिका आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ेगा। जिन देशों में ग्रहण दिखेगा वहां 2 मिनट के लिए अंधेरा छा जाएगा, इसलिए लोगों में खास तौर पर इसे देखने के लिए जिज्ञासा है।
ग्रहण को लेकर क्या करें
इस ग्रहण को लेकर भारत में भी कंफ्यूजन है, क्योंकि इस दिन सावन की अमावस्या है, इसलिए इस दिन पितरों के लिए दान और तर्पण कैसे करेंगे, तो आपको बता दें कि पितरों के लिए दान और तर्पण आप आराम से कर सकते हैं। इस ग्रहण का कोईअसर भारत में नहीं माना जाता है।लेकिन आप इसका असर कम करने के लिए दान आदि कर सकते हैं, ग्रहण का दान पितरों के लिए भी किया जाता है, इसलिए सावन अमावस्या पर पितरों के लिए ग्रहण दान भी करें, इसे भी फलदायी बताया गया है।
किस पर सबसे ज्यादा होता है ग्रहण का असर
आपको बता दें कि सूर्. पर ग्रहण है, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। इसलिए जो राजा है उस पर ग्रहण का असर होगा, यानी किसी भी चीज का हेड, अगर परिवार है तो परिवार का हेड, देश का हेड, किसी राज्य का हेड या फिर किसी भी जगह का हेड है, तो सूर्य ग्रहण का उस पर अस होगा। उसके लिए परेशानियां सामने आ सकती हैं। इसलिए राशि के अनुसार ग्रहण का असर राशियों के अनुसार रहेगा।
कब होगा ग्रहण का मोक्षकाल
पूर्ण सूर्यग्रहण का प्रारंभ 12 अगस्त को रात को 09:04:3 बजे से होगा। इसका मध्यकाल12 अगस्त 2026 को रात 11:15:09 बजे पर होगा। इसके बाद मोक्ष 01:27:09 बजे पर होगा, इस समय ग्रहणसमाप्त हो जाएगा। इसके बाद ग्रहण के लिए दान आदि कर सकते हैं। ग्रहण की अवधि 4 घंटे 31 मिनट तक रहेगी। भारत में ग्रहण को लेकर कोई सूतक काल नहीं माना जाएगा, लेकिन जहां-जहां ग्रहण दिख रहा है, वहां इसका सूतक काल माना जाएगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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