Surya Grahan time: सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, सूतक काल भी नहीं, साढेसाती वाली राशियों पर क्या असर?
surya grahan 2026 bharat mein dikhega ya nahi: सूर्य ग्रहण आज रात को लगने वाला है, रात को यह ग्रहण लग रहा है,इसलिए इस ग्रहण का असर भारत में नहीं हैं। इसके अलावा ग्रहण का सूतक काल भी नहीं होगा। ग्रहण का राशियों पर असर होगा।
इस ग्रहण का देश और दुनिया पर भी असर होगा। सूर्य ग्रहण का असर एक महीने तक रहता है। इस दौरान उथल पुथल के संकेत हैं, अभी हम आत करेंगे कि शनि साढ़ेसाती वाली राशियों पर ग्रहण का क्या असर होगा। आज का ग्रहण अश्लेषा नक्षत्र और कर्क राशि में लग रहा है। सावन मास की अमावस्या पर यह ग्रहण लग रहा है। आज 12 अगस्त 2026 को भारतीय समय के अनुसार रात 09 बजकर 04 मिनट पर ग्रहण शुरू होगा और 13 अगस्त की देर रात 01 बजकर 27 मिनट पर समाप्त होगा। स्पेन, यूरोप के कई शहरों, ग्रीनलेंड, आइसलेंड में ग्रहण पूर्ण दिखाई देगा, यहां सूर्य के 80 फीसदी भाग को चंद्रमा कवर कर लेगा।
देश और दुनिया पर होगा ग्रहण का असर?
आपको बता दें कि देश और दनिया पर इस ग्रहण का असर होगा। इस ग्रहण का असर कई देशों में देखने को मिलेगा। भारत में इस ग्रहण का कोई असर नहीं होगा, कोई सूतक काल नहीं माना जाएगा। ग्रहण का ज्योतिषिय असर लोगों पर होगा।
मेष राशि पर सूर्य ग्रहण का असर
मेष राशि को आर्थिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती है। शनि की साढ़ेसाती का भी पहला चरण है, तो इससे कईराशियों के लिए दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। इस दौरान फैसलों में जल्दबाजी ना करें। हड़बड़ी में कोई फैसला ना लें।
कुंभ राशि पर सूर्य ग्रहण का असर
कुंभ राशि पर शनि साढ़ेसाती काआखिरी चरण चल रहा है। कुंभ राशि के लिए चीजें पहले से अच्छी हो जाएंगी। इस राशि के लिए आर्थिक तौर पर चीजें थोड़ी खराब होंगी। हेल्थ को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। इस तरह आपके लिए सूर्य ग्रहण का खास रहेगा।
मीन राशि पर सूर्य ग्रहण का असर
मीन राशि पर शनि हैं, इसके अलावा शनि की साढ़ेसाती भी चल रही है, इस पर मध्यम च्ररण चल रहा है। इस राशि के लिए भी कुछ करना है तो पहले सलाह लें, किसी से पूछें, बिना पूछे जल्दबाजी में किसी भी तरह का फैसला ना लें। सूर्य ग्रहण के कारण नेगेटिव प्रभाव में आपकी राशि में हेल्थ को लेकर परेशानियां आ सकती हैं।
ग्रहण के बाद किन चीजों का दान करें
सूर्य ग्रहण के बाद गुड़ और आटे का दान करना चाहिए, इससे लाभ मिलता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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