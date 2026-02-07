फरवरी में इस तारीख को लगेगा सूर्य ग्रहण, इन राशियों को होगा धन लाभ
surya grahan 2026: 17 फरवरी को पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है।मान्यता है कि ग्रहण के दौराम सूर्य कमजार स्थिति में होता है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। कुछ राशियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है और कुछ पर अशुभ। आज हम जानेंगे कि पहला सूर्य ग्रहण के दौरान किन राशियों को फायदा पहुंचेगा।
वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण को एक खगोलीय घटना कहा जाता है, लेकिन ज्योतिष नजरिए से यह एक बेहद महत्वपूर्ण घटना है। साल 2026 का पहला सूर्यग्रहण महाशिवरात्रि के दो दिन बाद लगेगा। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है और 17 फरवरी को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है।
ज्योतिष गणना के मुताबिक यह ग्रहण शनि की राशि कुंभ में होगा। मान्यता है कि ग्रहण के दौराम सूर्य कमजार स्थिति में होता है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। कुछ राशियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है और कुछ पर अशुभ। आज हम जानेंगे कि पहला सूर्य ग्रहण के दौरान किन राशियों को फायदा पहुंचेगा।
मेष राशि
साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण मेष राशि के जातकों के लिए काफी लाभकारी साबित होने वाला है। इस दौरान करियर में तरक्की के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। प्रमोशन के भी योग हैं। यह समय व्यापारियों के लिए काफी अच्छा है। कारोबार में मुनाफा होगा।
मिथुन राशि
इस राशि के जातकों के लिए भी सूर्य ग्रहण सही साबित होगा। करियर में तरक्की मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होने की वजह से आय में वृद्धि होगी। हालांकि खर्चे भी रहेंगे। नए प्लान बनाने में सफल रहेंगे। व्यापार में मुनाफा होगा। खिलाड़ियों के लिए अच्छा समय है। उनकी मेहनत सफल रहेगी। सकारात्मक बदलाव से मन प्रसन्न रहेगा।
सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण लाभकारी होगा। करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं। बदलाव सकारात्मक परिणाम देगा। प्रमोशन हो सकता है। व्यापार का विस्तार होगा, जिससे इनकम वद्धि होगी। सेहत सही रहेगा। रिलेशनशिप की बात करें, तो पार्टनर संग संबध मधुर रहेंगे। घूमने की योजना बना सकते हैं। साथ ही बातचीत से पति-पत्नि के बीच प्यार बढ़ेगा।
तुला राशि
तुला राशि के जातकों से लिए यह समय काफी सही साबित होगा। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। कई दिनों से अटका काम पूरा होगा। शुभ समाचार मिल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे, जातकों को नई नौकरी मिल सकती है। साथ ही जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें तरक्की मिलने के आसार है। आप पर आ रही संकट भी कटेगा। कुल मिलाकर आपके लिए सूर्य ग्रहण अनुकूल रहेगा।
धनु राशि
इस राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण भाग्यशाली रहने वाला है। धन की प्राप्ति होगी। कारोबार में बढ़ोतरी होगी। नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। काम की तारीफ होगी। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। मकान या गाड़ी खरीद सकते हैं। नया कार्य शुरू करने के लिए समय अच्छा दिख रहा है। सेहत दुरुस्त रहेगी।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
