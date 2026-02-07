Hindustan Hindi News
surya grahan 2026 February me kab hai solar eclipse bringing financial benefits to these zodiac signs
फरवरी में इस तारीख को लगेगा सूर्य ग्रहण, इन राशियों को होगा धन लाभ

संक्षेप:

surya grahan 2026: 17 फरवरी को पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है।मान्यता है कि ग्रहण के दौराम सूर्य कमजार स्थिति में होता है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। कुछ राशियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है और कुछ पर अशुभ। आज हम जानेंगे कि पहला सूर्य ग्रहण के दौरान किन राशियों को फायदा पहुंचेगा।

Feb 07, 2026 05:05 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण को एक खगोलीय घटना कहा जाता है, लेकिन ज्योतिष नजरिए से यह एक बेहद महत्वपूर्ण घटना है। साल 2026 का पहला सूर्यग्रहण महाशिवरात्रि के दो दिन बाद लगेगा। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है और 17 फरवरी को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है।

ज्योतिष गणना के मुताबिक यह ग्रहण शनि की राशि कुंभ में होगा। मान्यता है कि ग्रहण के दौराम सूर्य कमजार स्थिति में होता है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। कुछ राशियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है और कुछ पर अशुभ। आज हम जानेंगे कि पहला सूर्य ग्रहण के दौरान किन राशियों को फायदा पहुंचेगा।

मेष राशि
साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण मेष राशि के जातकों के लिए काफी लाभकारी साबित होने वाला है। इस दौरान करियर में तरक्की के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। प्रमोशन के भी योग हैं। यह समय व्यापारियों के लिए काफी अच्छा है। कारोबार में मुनाफा होगा।

मिथुन राशि
इस राशि के जातकों के लिए भी सूर्य ग्रहण सही साबित होगा। करियर में तरक्की मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होने की वजह से आय में वृद्धि होगी। हालांकि खर्चे भी रहेंगे। नए प्लान बनाने में सफल रहेंगे। व्यापार में मुनाफा होगा। खिलाड़ियों के लिए अच्छा समय है। उनकी मेहनत सफल रहेगी। सकारात्मक बदलाव से मन प्रसन्न रहेगा।

सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण लाभकारी होगा। करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं। बदलाव सकारात्मक परिणाम देगा। प्रमोशन हो सकता है। व्यापार का विस्तार होगा, जिससे इनकम वद्धि होगी। सेहत सही रहेगा। रिलेशनशिप की बात करें, तो पार्टनर संग संबध मधुर रहेंगे। घूमने की योजना बना सकते हैं। साथ ही बातचीत से पति-पत्नि के बीच प्यार बढ़ेगा।

तुला राशि
तुला राशि के जातकों से लिए यह समय काफी सही साबित होगा। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। कई दिनों से अटका काम पूरा होगा। शुभ समाचार मिल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे, जातकों को नई नौकरी मिल सकती है। साथ ही जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें तरक्की मिलने के आसार है। आप पर आ रही संकट भी कटेगा। कुल मिलाकर आपके लिए सूर्य ग्रहण अनुकूल रहेगा।

धनु राशि
इस राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण भाग्यशाली रहने वाला है। धन की प्राप्ति होगी। कारोबार में बढ़ोतरी होगी। नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। काम की तारीफ होगी। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। मकान या गाड़ी खरीद सकते हैं। नया कार्य शुरू करने के लिए समय अच्छा दिख रहा है। सेहत दुरुस्त रहेगी।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

