Surya Grahan Live: साल का पहला सूर्य ग्रहण कल, दिखेगा ‘रिंग ऑफ फायर’ का अद्भुत नजारा, जानें भारत में असर

Surya Grahan 2026 Live

Surya Grahan 2026 Live : साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगेगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण है, जिसे ‘रिंग ऑफ फायर’ कहा जाता है। भारतीय समय के अनुसार ग्रहण दोपहर 3:26 बजे शुरू होकर शाम 7:57 बजे तक रहेगा, जबकि इसका सबसे खास पल करीब 5:42 बजे आएगा। इस लाइव ब्लॉग में हम आपको सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, टाइमिंग, कहां दिखेगा ‘रिंग ऑफ फायर’ और भारत में असर से जुड़ी पल-पल की जानकारी देते रहेंगे।

16 Feb 2026, 02:45:05 PM IST Surya Grahan Live : कहां दिखाई देगा ये ग्रहण Surya Grahan Live : इस सूर्य ग्रहण का सबसे अच्छा नजारा अंटार्कटिका में दिखने की संभावना है। वहां रिसर्च स्टेशनों के आसपास अधिकतम ग्रहण नजर आ सकता है। इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका के कुछ देशों जैसे दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में आंशिक रूप से ग्रहण दिखेगा। दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों, खासकर अर्जेंटीना और चिली में भी लोग इस ग्रहण को देख पाएंगे। खगोल विशेषज्ञों का कहना है कि वलयाकार ग्रहण का रास्ता काफी दुर्गम इलाकों से होकर गुजरता है। जिन जगहों पर ग्रहण का पूरा असर दिखेगा, वहां पहुंचना आसान नहीं होता। यही वजह है कि बहुत कम लोग इसे सीधे आंखों से देख पाएंगे।

16 Feb 2026, 02:44:10 PM IST Surya Grahan Live : क्या है वलयाकार सूर्य ग्रहण? Surya Grahan Live : क्या है वलयाकार सूर्य ग्रहण?वलयाकार सूर्य ग्रहण ऐसे सूर्य ग्रहण को कहा जाता है जब चंद्रमा अपने कक्ष में पृथ्वी से थोड़ा दूर का होता है। इस वजह से वह सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता और सूर्य के केंद्र के चारों ओर चमकदार प्रकाश का एक छल्ला दिखाई देता है - यही वजह है इसे “रिंग ऑफ फायर” कहा जाता है।

16 Feb 2026, 02:40:38 PM IST Surya Grahan 2026 Live: भारत में नहीं दिखाई देगा सूर्य ग्रहण Surya Grahan 2026 Live: यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ग्रहण का मुख्य मार्ग दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजर रहा है और उस समय भारत में सूर्य क्षितिज के नीचे रहेगा। इसी वजह से भारत के आसमान में ‘रिंग ऑफ फायर’ का नजारा नजर नहीं आएगा। चूंकि ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए यहां धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा सूतक काल भी मान्य नहीं माना जाएगा और शुभ कार्यों पर रोक जैसे नियम लागू नहीं होंगे।