Surya Grahan 2026: फरवरी में लगने वाला है 2026 का पहला सूर्य ग्रहण, इस दौरान भूलकर भी ना करें ये काम
Solar Eclipse 2026 Details: साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण फरवरी के महीने में लगने वाला है। जानें इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को…
हिंदू धर्म में सूर्य को साक्षात देवता के रूप में पूजा जाता है। यही वजह है कि लोग प्रतिदिन स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं। हालांकि सूर्य ग्रहण के समय कुछ नियम बदल जाते हैं। बता दें कि सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि धार्मिक महत्व भी माना जाता है। जहां एक ओर खगोल विज्ञान में इंटरेस्ट लेने वाले लोग इस दौरान शोध और अध्ययन में जुट जाते हैं, वहीं धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग इससे जुड़े नियमों का पालन करने लगते हैं। साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण इसी महीने यानी फरवरी में लगने वाला है। इस दौरान कुछ चीजों को करने से बचने की सलाह दी जाती है।
मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण से कुछ घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है, जिसमें पूजा-पाठ और किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। नीचे जानें इस साल के पहले सूर्य ग्रहण से जुड़ी जानकारी और साथ ही साथ ही जानें कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या चीजें नहीं की जाती हैं?
2026 का पहला सूर्य ग्रहण
साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी यानी मंगलवार के दिन लगने वाला है। वलयाकार सूर्य ग्रहण होने की वजह से इस बार सूर्य का पूरा हिस्सा नहीं ढंकेगा। ऐसे में इसके चारों हमें एक छल्ला नजर आएगा। बता दें कि भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण अफ्रीका और अमेरिका के कुछ हिस्सों के अलावा अंटार्कटिका में नजर आएगा। भारत के समय के हिसाब से ये सूर्य ग्रहण 5 बजकर 31 मिनट से लेकर 7 बजकर 57 मिनट तक लगेगा। अब भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा तो सूतल काल को नहीं माना जाएगा। ऐसे में पूजा-पाठ से लेकर किसी भी मांगलिक काम रोके नहीं जाएंगे।
सूर्य ग्रहण पर क्या नहीं करना है?
सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखा जाता है। ये हमारी दृष्टि के लिए अच्छा नहीं होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान खाना बनाना और खाना वर्जित माना जाता है। वहीं इस दौरान पूजा-पाठ करने की मनाही होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
