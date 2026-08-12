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आज सूर्य ग्रहण पर चतुर्ग्रही योग का महासंयोग, इन 4 राशियों का लगेगा जैकपॉट

By Saumya Tiwari
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Chaturgrahi yog 12 August 2026 Horoscope: आज 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण के दिन चतुर्ग्रही योग का महासंयोग बन रहा है। सूर्य ग्रहण पर चतुर्ग्रही योग का शुभ संयोग कई राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। जानें इन राशियों के बारे में।

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आज सूर्य ग्रहण पर चतुर्ग्रही योग

Surya Grahan Chaturgrahi yog kark rashi mein: आज 12 अगस्त 2026, बुधवार को हरियाली अमावस्या पर साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह ग्रहण भारत के समयानुसार रात 09:04 मिनट पर शुरू होगा और 13 अगस्त की रात 01:27 मिनट पर समाप्त होगा। ग्रहण भारत में नहीं दिखने के कारण इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि ग्रहण के समय कर्क राशि में सूर्य, बुध, गुरु और चंद्रमा विराजमान रहेंगे और चतुर्ग्रही योग का दुर्लभ संयोग बनाएंगे। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। ग्रहण के समय चतुर्ग्रही योग का शुभ संयोग मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव डालेगा। कुछ राशियों के लिए यह संयोग सुख और सौभाग्य प्रदान करेगा और कार्यों में सफलता दिलाएगा। जानें इन राशियों के बारे में।

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मेष राशि-

मेष राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस समय आपको धन संबंधी मामलों में सफलता प्राप्त हो सकती है। अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी करने वालों को प्रमोशन या पदोन्नति मिल सकती है। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। कुछ लोगों को मनचाही यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है।

मिथुन राशि-

मिथुन राशि के लिए यह समय सुख-सौभाग्य प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है। आपके सुखों में वृद्धि के संकेत हैं। निवेश के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने साधनों से भी रुपए-पैसे आएंगे। कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त करेंगे।

सिंह राशि-

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। चतुर्ग्रही योग के प्रभाव से सिंह राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। व्यापारियों को विस्तार के अच्छे अवसर मिलेंगे। किसी बड़ी डील या सौदे में साइन कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी की तारीफ हो सकती है। धन का आवक बढ़ेगा।

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धनु राशि-

धनु राशि वालों को चतुर्ग्रही योग के प्रभाव से भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। इस समय आपकी यात्राएं फलीभूत हो सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को सफलता मिल सकती है। धन की स्थिति में सुधार होगा।

सूर्य ग्रहण के समय क्या करें:

पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि ग्रहण एक नकारात्मक शब्द है और सूर्य ग्रहण नकारात्मक घटना। इसका आमतौर पर शुभ प्रभाव नहीं होता है। सूर्य ग्रहण के समय अधिक से अधिक अपने इष्टदेव का ध्यान लगाना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण के समय भोजन करने या वाद-विवाद करने की मनाही होती है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
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