3 सूर्य ग्रहण लगातार तीन साल, बेहद अद्भुत होगा दिन में रात का नजारा
SURYA GRAHAN 2026 2027 2028 SOLAR ECLIPSE DATE : पूर्ण सूर्य ग्रहण की एक दुर्लभ हैट्रिक लगने वाली है। साल 2028 तक कई दुर्लभ और अद्भुत नजारे देखने को मिलेंगे। तीन सालों में आप तीन शानदार नजारों के साक्षी बनने जा रहे हैं।
SURYA GRAHAN 2026 2027 2028, SOLAR ECLIPSE, सूर्य ग्रहण : कल आसमान में बेहद ही अनोखा और शानदार नजारा देखने को मिलेगा। बुधवार को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आसमान में नजर आएगा। अगस्त 2026 से पूर्ण सूर्य ग्रहण की एक दुर्लभ हैट्रिक लगने वाली है। साल 2028 तक कई दुर्लभ और अद्भुत नजारे देखने को मिलेंगे। तीन सालों में आप तीन शानदार नजारों के साक्षी बनने जा रहे हैं। कल, 12 अगस्त 2026 के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। साल 2026, 2027 और 2028 में पूर्ण सूर्य ग्रहण का दुर्लभ नजारा देखने को मिलेगा। वहीं, 2028 में आप 'रिंग ऑफ फायर' का नजारा भी देखेंगे। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण की ये हैट्रिक कब और कहां देखने को मिलेगी -
12 अगस्त 2026 को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है। 2026 का ग्रहण सूर्यास्त के काफी करीब होगा।
2027 में सूर्य ग्रहण कब?
2 अगस्त, 2027 के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। यह भी पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। 2027 का सूर्य ग्रहण दोपहर से ठीक पहले लगेगा, जब सूरज आसमान में काफी ऊंचाई पर होगा।
2028 में सूर्य ग्रहण कब?
22 जुलाई, 2028 के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा।
तीन लगातार पूर्ण सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखेगा?
12 अगस्त 2026 का पूर्ण सूर्य ग्रहण: उत्तर-पश्चिमी स्पेन के गलिशिया से शुरू होकर पूर्व में बालेयारिक द्वीप समूह तक गुजरेगा। इसके अलावा, यह ग्रीनलैंड और आइसलैंड के पश्चिमी छोर से भी दिखाई देगा।
2 अगस्त 2027 का पूर्ण सूर्य ग्रहण: दक्षिणी स्पेन की सीमा वाले इलाकों, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों से दिखाई देगा।
22 जुलाई 2028 का पूर्ण सूर्य ग्रहण: ऑस्ट्रेलिया (सिडनी सहित) और न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सों से दिखाई देगा। एशिया और भारत के अधिकांश हिस्सों में यह दिखाई नहीं देगा।
कैसे लगता है पूर्ण सूर्य ग्रहण?
हर साल दो से तीन सूर्य ग्रहण होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है, जब चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से रोक लेता है, जिससे पृथ्वी का एक हिस्सा अंधेरे में डूब जाता है। पूर्ण ग्रहण के समय, जब चंद्रमा सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है, तो आसमान में अंधेरा छा जाता है।
स्पेन में सूर्य ग्रहण का दुर्लभ नजारा
स्पेन में लगभग डेढ़ साल के अंदर तीन सूर्य ग्रहण (जिनमें दो पूर्ण सूर्य ग्रहण शामिल हैं) का दिखना एक असाधारण घटना है। 1912 के बाद से इबेरियन प्रायद्वीप (स्पेन और पुर्तगाल वाले इलाके) में कोई पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं देखा गया है।
सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक लाइन में आने और ऑर्बिट के झुकाव की वजह से स्पेन में ये तीनों ग्रहण देखने को मिल रहे हैं।
2027 में सदी का सूर्य ग्रहण
2027 में लगने वाले सूर्य ग्रहण को सदी का सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है, क्योंकि मिस्र के आसमान में इसके चरम पर टोटैलिटी का समय 6 मिनट से भी ज्यादा समय तक रहने का अनुमान है। 2027 के बाद यूरोप के किसी भी हिस्से में अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण सीधे 2053 में ही देखने को मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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