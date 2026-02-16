Surya Grahan Rashifal: 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण, जानें मेष से मीन तक किसे होगा फायदा-नुकसान
साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या के दिन लगेगा। यह ग्रहण शनि की राशि कुंभ में बन रहा है। भारतीय समय के अनुसार ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:26 बजे होगी और इसका समापन शाम 7:57 बजे पर होगा। यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए यहां सूतक काल लागू नहीं होगा।
Surya Grahan Solar Eclipse 2026: साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या के दिन लगेगा। यह ग्रहण शनि की राशि कुंभ में बन रहा है। भारतीय समय के अनुसार ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:26 बजे होगी और इसका समापन शाम 7:57 बजे पर होगा। यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए यहां सूतक काल लागू नहीं होगा। हालांकि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर किसी न किसी रूप में पड़ता है। सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है और राहु-केतु की वजह से सूर्य ग्रहण बनता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि ग्रहण का दिन आपकी राशि के लिए क्या संकेत दे रहा है। आइए जानते हैं, मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…
मेष- मेष राशि वालों के लिए यह दिन रिश्तों के मामले में थोड़ा संभलकर चलने का है। किसी को कम आंकने या कड़वा बोलने से बात बिगड़ सकती है। काम के सिलसिले में नए मौके मिल सकते हैं और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मदद मिल सकती है। शादी या रिश्तों को लेकर मन में चिंता रह सकती है। पार्टनरशिप में किया गया काम फायदा दे सकता है।
वृषभ राशि- वृषभ राशि के लोगों को पैसों को लेकर सतर्क रहना होगा। कर्ज या लोन की वजह से दबाव महसूस हो सकता है। प्रेम विवाह से जुड़े मामलों में धैर्य रखें। कामकाज में कोई रुकावट डाल सकता है, लेकिन नौकरी से जुड़े प्रयास रंग ला सकते हैं। इस दिन पूजा-पाठ या धार्मिक कामों में मन लग सकता है।
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए भावनाओं पर काबू रखना जरूरी रहेगा। किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह आपके काम आ सकती है। पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा। दिक्कतें आएंगी, लेकिन शांत दिमाग से सोचेंगे तो रास्ता निकल जाएगा। योग और ध्यान से मन को स्थिर रखें।
कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए यह दिन कुछ अच्छी खबरें लेकर आ सकता है। करियर में नए मौके मिल सकते हैं और मौजूदा काम में सफलता के संकेत हैं। आपकी पहचान और सम्मान बढ़ेगा। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े लोगों को अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों को इस दिन कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऑफिस में सीनियर्स की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव रहेगा। लव लाइफ के लिहाज से दिन थोड़ा नाजुक है, धैर्य से काम लें। परिवार के साथ वक्त बिताने से मन हल्का रहेगा।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के संकेत हैं। लव लाइफ या शादीशुदा जीवन में रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। कोई नई दोस्ती आगे चलकर मददगार साबित हो सकती है। बिजनेस में पार्टनरशिप का ऑफर मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में फैसला न लें।
तुला राशि- तुला राशि वालों के करियर में बदलाव या ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। घर या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई फैसला ले सकते हैं। आपकी पकड़ और प्रभाव बढ़ेगा। नया काम शुरू करने का मन बन सकता है, इसमें पिता की सलाह काम आएगी। रिश्तों में तनाव हो तो उसे सुलझाने की कोशिश करें।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों को पुरानी गलतियों से सीखने की जरूरत है। गलत फैसले पैसों की परेशानी बढ़ा सकते हैं, जिससे घर का माहौल भी खराब हो सकता है। लाइफ पार्टनर से अनबन हो सकती है। किसी के कहने पर निवेश करने से बचें। नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है।
धनु राशि- धनु राशि वाले नया काम शुरू करने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें। अहंकार छोड़कर विनम्र रहेंगे तो कई मुश्किलें खुद-ब-खुद कम होंगी। इस दिन पैसों का नुकसान हो सकता है, इसलिए फालतू बहस और विवाद से दूर रहें।
मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए समय थोड़ा चुनौती भरा है। कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे परेशानी बढ़ जाए। धोखा मिलने या किसी साजिश में फंसने की आशंका है। लालच में आकर गलत वित्तीय फैसला न लें। बुरी आदतों से दूरी बनाए रखें।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए नए काम या नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। हालांकि नकारात्मक लोगों से दूरी रखना जरूरी है। लव लाइफ आपकी तरक्की में मदद कर सकती है, लेकिन लापरवाही नुकसान दे सकती है। इस दिन किसी तरह का बड़ा रिस्क न लें।
मीन राशि- मीन राशि वालों को करियर में सतर्क रहने की जरूरत है। काम में रुकावट या निराशा मिल सकती है। किसी करीबी दोस्त से मन की बात शेयर करेंगे तो राहत मिलेगी। मनचाही जगह पर पोस्टिंग मिलने के योग बन सकते हैं। सिंगल लोगों की लव लाइफ शुरू हो सकती है। यात्रा के संकेत भी हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि