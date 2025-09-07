Grahan September: क्या 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में आएगा नजर? जानें 5 खास बातें

Surya Grahan in India: पितृ पक्ष में साल का दूसरा व आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। जानें यह सूर्य ग्रहण भारत में नजर आएगा या नहीं और सूतक काल से जुड़ी जानकारी।

Surya Grahan September 2025: साल का आखिरी व दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगेगा। इस दिन पितृ पक्ष का आखिरी दिन यानी सर्व पितृ अमावस्या है। इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत व समापन दोनों ग्रहण से हो रहे हैं। पितृ पक्ष के पहले दिन 7 सितंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। जबकि चंद्र ग्रहण के 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण लगेगा। जानें साल का आखिरी सूर्य ग्रहण क्या भारत में नजर आएगा या नहीं।

1.सूर्य ग्रहण कितने बजे से शुरू होगा: ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 की रात 11 बजे से देर रात 03 बजे 23 मिनट तक रहेगा। यह ग्रहण आश्विन माह की अमावस्या को लगेगा।

2. क्या भारत में नजर आएगा सूर्य ग्रहण: 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखने के कारण इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा।

.3. सूर्य ग्रहण किस राशि में लगेगा: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। ग्रहण के समय सूर्य कन्या राशि में रहेंगे और बुध ग्रह के साथ मिलकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे।

4. 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण किन देशों में नजर आएगा: ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, हिंद महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, पोलिनेशिया, मेलानेशिया, एशिया के कुछ हिस्सों के साथ-साथ न्यूजीलैंड, नॉरफॉक द्वीप में किंग्स्टन, ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, वेलिंग्टन में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा।

5. यह सूर्य ग्रहण किन देशों में नहीं दिखेगा: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, नेपाल, अफगानिस्तान, यूएई, अफ्रीका व यूरोप में यह सूर्य ग्रहण नजर नहीं आएगा।