Eclipse: सितंबर में लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, इन 3 राशियों के लोग बरतें सावधानी

Surya Grahan: सितंबर में साल का दूसरा व आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालेगा। जानें किन राशि वालों को सूर्य ग्रहण के समय सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 12:13 PM
Solar Eclipse Rashifal 2025 September: साल का दूसरा व आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगेगा। यह ग्रहण पितृ पक्ष की सर्व पितृ अमावस्या को लगेगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। सितंबर महीने में लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, जिसके कारण इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। इस ग्रहण को ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार, यह ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा, जो सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ राशियों को अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। इस बार सूर्य ग्रहण के समय कुछ राशियों को खास सावधानी बरतने की जरूरत होगी। यह ग्रहण इन राशियों के वित्त, पारिवारिक जीवन व सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। जानें किन राशियों को सावधानी बरतने की होगी जरूरत।

1. मिथुन राशि- साल का आखिरी सूर्य ग्रहण मिथुन राशि पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इस दौरान आपको कई क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस व पर्सनल लाइफ में सतर्कता बरतें। आर्थिक रूप से सतर्क रहें और किसी भी तरह के लेन-देन से बचें, वरना धन की हानि हो सकती है। आत्मविश्वास में कमी का अनुभव कर सकते हैं।

2. कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए साल का आखिरी सूर्य ग्रहण अशुभ फल प्रदान कर सकता है। इस समय आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक, शारीरिक व मानसिक रूप से परेशानी खड़ी हो सकती है। व्यापार में कई चैलेंज सामने आ सकते हैं। किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। आवेग में आकर फैसला लेने व धन खर्च करने से बचें।

3. मीन राशि- मीन राशि वालों को इस समय लाइफ में उतार-चढ़ाव का अनुभव हो सकता है। धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऑनलाइन पेमेंट करते समय सतर्कता बरतें, वरना नुकसान हो सकता है। कोर्ट-कचहरी से बचें। वाद-विवाद से दूरी बनाए रखें। किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह से जरूर पढ़ें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

