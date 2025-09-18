Surya Grahan 2025 September Kab lagega sutak kahan manya hoga Surya Grahan Sutak: 21 सितंबर को लगेगा सूर्य ग्रहण, इसका सूतक कहां होगा मान्य?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Surya Grahan Sutak: 21 सितंबर को लगेगा सूर्य ग्रहण, इसका सूतक कहां होगा मान्य?

पितृ पक्ष और सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर रात को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह ग्रहण आंशिक ग्रहण होगा। भारत में नहीं दिखने वाला सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है। इस ग्रहण का सूतक भारत में मान्य नहीं होगा।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 10:22 AM
पितृ पक्ष और सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर रात को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह ग्रहण आंशिक ग्रहण होगा। भारत में नहीं दिखने वाला सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है। इस ग्रहण का सूतक भारत में मान्य नहीं होगा। इसका सूतक काल भी नहीं लगेगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में सीधे नहीं देखा जा सकेगा। 21 सितंबर को लग रहे साल के दूसरा सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ के लिए परेशानी देने वाला भी होगा। ग्रहण रविवार को रात 10 बजकर 39 मिनट पर लगेगा।

कहां लगेगा 21 सितंबर के सूर्यग्रहण का सूतक

ये सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, पश्चिमी अंटार्कटिका के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देगा। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार ग्रहण जिस जगह लगता है, वहां इसका सूतक माना जाता है, इसलिए जहां दिखेगा, वहां सूतक माना जाएगा। इसका सूतक काल 12 घंटे पहले लग जाएगा। भारत में इसका सूतक नहीं लगेगा। इस ग्रहण का कोई धार्मिक नियम मान्य नहीं होगा। इसलिए नवरात्र और श्राद्ध कार्य बिना किसी चिंता के करें। जहां आंशिक ग्रहण भी दिखेगा वहां भी इसका सूतक मान्य होगा। क्राइस्टचर्च, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और होबार्ट, न्यूजीलैंड में ऑकलैंड, वेलिंग्टनजैसे कुछ लोकप्रिय शहर हैं, जहां आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा।ग्रहण जहां लगता है, वहां ही इसका सूतक माना जाता है।

किस राशि पर पड़ेगा ग्रहण का प्रभाव
कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के संयोग में यह सूर्य ग्रहण लग रहा है। इसका प्रभाव मेष और कुंभ राशि पर पड़ सकता है। इसलिए इस राशि के लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)