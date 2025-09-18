Surya Grahan Sutak: 21 सितंबर को लगेगा सूर्य ग्रहण, इसका सूतक कहां होगा मान्य?

पितृ पक्ष और सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर रात को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह ग्रहण आंशिक ग्रहण होगा। भारत में नहीं दिखने वाला सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है। इस ग्रहण का सूतक भारत में मान्य नहीं होगा।

कहां लगेगा 21 सितंबर के सूर्यग्रहण का सूतक ये सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, पश्चिमी अंटार्कटिका के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देगा। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार ग्रहण जिस जगह लगता है, वहां इसका सूतक माना जाता है, इसलिए जहां दिखेगा, वहां सूतक माना जाएगा। इसका सूतक काल 12 घंटे पहले लग जाएगा। भारत में इसका सूतक नहीं लगेगा। इस ग्रहण का कोई धार्मिक नियम मान्य नहीं होगा। इसलिए नवरात्र और श्राद्ध कार्य बिना किसी चिंता के करें। जहां आंशिक ग्रहण भी दिखेगा वहां भी इसका सूतक मान्य होगा। क्राइस्टचर्च, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और होबार्ट, न्यूजीलैंड में ऑकलैंड, वेलिंग्टनजैसे कुछ लोकप्रिय शहर हैं, जहां आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा।ग्रहण जहां लगता है, वहां ही इसका सूतक माना जाता है।

किस राशि पर पड़ेगा ग्रहण का प्रभाव

कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के संयोग में यह सूर्य ग्रहण लग रहा है। इसका प्रभाव मेष और कुंभ राशि पर पड़ सकता है। इसलिए इस राशि के लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए।