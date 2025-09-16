Surya Grahan 2025 date time in india 21 September 2025 Sarva Pitru Amavasya kumbh dont take risk know all zodiac effect Surya Grahan: इस दिन सूर्यग्रहण, मेष वाले ना लें बड़ा प्रोजेक्ट, कुंभ आर्थिक रिस्क से बचें, जानें 12 राशियों पर प्रभाव, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Surya Grahan 2025 date time in india 21 September 2025 Sarva Pitru Amavasya kumbh dont take risk know all zodiac effect

Surya Grahan: इस दिन सूर्यग्रहण, मेष वाले ना लें बड़ा प्रोजेक्ट, कुंभ आर्थिक रिस्क से बचें, जानें 12 राशियों पर प्रभाव

हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल पितृपक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या पर होता है। इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है। इस साल 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या है। सर्वपितृ अमावस्या को लोग अपने पितरों को याद कर श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं।   

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 01:06 PM
share Share
Follow Us on
Surya Grahan: इस दिन सूर्यग्रहण, मेष वाले ना लें बड़ा प्रोजेक्ट, कुंभ आर्थिक रिस्क से बचें, जानें 12 राशियों पर प्रभाव

हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल पितृपक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या पर होता है। इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है।यह दिन पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस साल इस दिन 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहणहोगा। सर्वपितृ अमावस्या को लोग अपने पितरों को याद कर श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं। इस दिन आंशिक सूर्य ग्रहण न्यूज़ीलैंड, अंटार्कटिका और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र से दिखाई देगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है। सूर्य ग्रहण की भारत में मान्यता नहीं होगी। भारतीय मानक समय आईएसटी के अनुसार यह ग्रहण रात 23:00 से शुरू होकर 22 सितंबर को सुबह 3:24 तक रहेगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण भारत छोड़कर दुनिया के कई हिस्सों दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पेसिफिक, अटलांटिक और अंटार्कटिक महासागर, फिजी, अमेरिकन समोआ, न्यूजीलैंड आदि में दिखाई देगा। भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देने के कारण इसकी मान्यता नहीं होगी। इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। भले इस ग्रहण का सूतक काल ना हो, लेकिन इसका राशियों पर असर होगा, इसलिए सभी 12 राशियों को इस दौरान इन कामों से बचना चाहिए

मेष राशि वालों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लेना चाहिए। वृष राशि वालों को बिना तैयारी के रिस्क नहीं लेना चाहिए। मिथुन राशि वालों को उन विवागों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिसे आप सुलझा नहीं पाए हैं। कर्क राशि वालों को गॉसिप नहीं फैलाने चाहिए। इस राशि वालों को किसी प्रोजेक्ट को लेकर ओवरकमिट नहीं करना चाहिए। सिंह राशि वालों को इस दिन अचानक पैसा किसी चीज में निवेश नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रिस्क वाली चीजों को खरीदना नहीं चाहिए और करियर बदलने जैसे बड़े कदम नहीं उठाने चाहिए। कन्या राशि वालों को अपने अगले कदम को लेकर ओवर नहीं सोचना चाहिए। तुला वालों को अपनी जरूरतों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को ऐसे ग्रुप पर विश्नास नहीं करना चाहिए, जो उनकी एनर्जी नहीं झेलते हैं। धनु वालों को तुरंत पहचान के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मकर वालों को जल्दबाजी में घूमने के प्लान नहीं बनाने चाहिए। कुंभ वालों को आर्थिक तौर पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। मीन वालों पार्टनरशिप से बचना चाहिए।