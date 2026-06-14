Surya Grahan 2026: 12 अगस्त को दिखेगा दुर्लभ नजारा, कई देशों में ग्रहण लगे सूर्य के साथ होगा सूर्यास्त
Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण कई मायनों में खास माना जा रहा है क्योंकि कुछ देशों में लोगों को ग्रहण लगे हुए सूर्य का सूर्यास्त देखने का मौका मिल सकता है। ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है।
Surya Grahan 2026: अगस्त 2026 में आसमान में एक ऐसी खगोलीय घटना देखने को मिलेगी, जिसका इंतजार दुनियाभर के खगोल प्रेमी कर रहे हैं। 12 अगस्त 2026 को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण कई मायनों में खास माना जा रहा है क्योंकि कुछ देशों में लोगों को ग्रहण लगे हुए सूर्य का सूर्यास्त देखने का मौका मिल सकता है। ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है।
वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा। इससे कुछ इलाकों में सूर्य पूरी तरह ढक जाएगा और पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। वहीं कई क्षेत्रों में आंशिक सूर्य ग्रहण नजर आएगा।
इन देशों में दिखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण
जानकारी के मुताबिक पूर्ण सूर्य ग्रहण का रास्ता ग्रीनलैंड, आइसलैंड और उत्तरी स्पेन से होकर गुजरेगा। इन इलाकों में रहने वाले लोग सूर्य को पूरी तरह ढका हुआ देख सकेंगे। इसके अलावा यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा।खगोल विज्ञान से जुड़े लोगों का मानना है कि यह ग्रहण साल 2026 की सबसे बड़ी खगोलीय घटनाओं में से एक होगा।
स्पेन में दिख सकता है सबसे खास नजारा
इस सूर्य ग्रहण की सबसे बड़ी खासियत स्पेन में देखने को मिल सकती है। यहां कई स्थानों पर ग्रहण सूर्यास्त के समय होगा। यानी लोगों को डूबते हुए सूर्य पर ग्रहण का प्रभाव साफ दिखाई दे सकता है।आमतौर पर सूर्य ग्रहण दिन के समय देखा जाता है, लेकिन ग्रहण और सूर्यास्त का एक साथ दिखना काफी दुर्लभ माना जाता है। इसी वजह से इस घटना को लेकर वैज्ञानिकों और आम लोगों में काफी उत्साह है।
करोड़ों लोग बन सकते हैं गवाह
हालांकि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल कुछ इलाकों में ही दिखाई देगा, लेकिन आंशिक ग्रहण देखने वालों की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। यूरोप के कई देशों में लोग सूर्यास्त के समय आंशिक रूप से ढका हुआ सूर्य देख पाएंगे। खगोल विशेषज्ञों का मानना है कि करोड़ों लोग इस घटना को प्रत्यक्ष या ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हैं। यही वजह है कि इसे वर्ष 2026 की सबसे चर्चित खगोलीय घटनाओं में गिना जा रहा है।
यूरोप में बढ़ रहा उत्साह
1999 के बाद मुख्य भूमि यूरोप में यह पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इस कारण यूरोप के कई देशों में इसे लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। स्पेन और आइसलैंड जैसे देशों में बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। कई ट्रैवल एजेंसियों ने अभी से ग्रहण देखने के लिए विशेष पैकेज भी तैयार करने शुरू कर दिए हैं।
भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण
भारत के लोगों को इस बार यह खगोलीय घटना सीधे देखने का मौका नहीं मिलेगा। वैज्ञानिक जानकारी के अनुसार 12 अगस्त 2026 का यह पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसकी दृश्यता मुख्य रूप से यूरोप, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और आसपास के क्षेत्रों तक सीमित रहेगी। फिर भी दुनिया के कई हिस्सों में दिखने वाला यह दुर्लभ सूर्य ग्रहण खगोल विज्ञान के शौकीनों के लिए यादगार साबित हो सकता है। खासकर ग्रहण लगे सूर्य के साथ सूर्यास्त का दृश्य इस घटना को और भी खास बना रहा है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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