सूर्य ग्रहण 2026: अगस्त में सूर्यग्रहण खास, क्या भारत में दिखेगा? 12 राशियों पर क्या असर?
surya grahan 2026, Total Solar Eclipse 2026 August: साल 2026 में अगस्त में ग्रहण लगेगा। इस ग्रहण को भारत में देखा जाएगा या फिर नहीं, क्यों खास होगा यह ग्रहण पढ़ें
इस साल एक सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जो सावन के महीने में लगेगा। इसके बाद अगले साल 2 अगस्त 2027 को भी सूर्य ग्रहण लगेगगा, जो बहुत खास होगा। आइए जानते हैं इन दोनों ग्रहणों के बारे में खास बातें। भारत में यह ग्रहण दिखेगा या नहीं यह भी जानें , इसका क्या ज्योतिषिय असर राशियों पर पड़ेगा और कहां ये ग्रहण खास होगा, यह भी जानें।
कैसा होगा 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण
आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और धरती के बीच से चंद्रमा गुजरता है। इससे उसकी शेडो बनती है और चंद्रमा सूर्य को कवर कर लेता है। आपको बता दें कि यूएस स्पेस एनर्जी के अनुसार सूर्य 400 गुना अधिक बड़ा है सूर्य से। इसके अलावा 400 गुना दूरी पर भी है। 12 अगस्त 2026 को भी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये यूरोप, कनाडा, यूएस और नॉर्थवेस्ट अमेरिका में देगा। 12 अगस्त को रूस पहला देश होगा जहां सूर्य ग्रहण सबसे पहले दिखेगा। यह सूर्य ग्रहण सूर्य के अस्त होने से 2 घंटे पहले दिखेगा। ग्रहण कुल मिलाकर 1 घंटे 45 मिनट तक चलेगा। इस दिन उत्तरी अमेरिका में लोग आंशिक सूर्य ग्रहण देखेंगे, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में आंशिक ग्रहण दिखेगा पूर्ण ग्रहण के रास्ते से बाहर के इलाकों में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखेगा।
2 अगस्त को सूर्य ग्रहण कितनी देर लगेगा?
आपको बता दें कि हर साल एक या दो सूर्य ग्रहण होते हैं। आपको बता दें कि साल 2027 का सूर्य ग्रहण बहुत ही खास होगा, क्योंकि ऐसा सूर्य अगले कई सालों में फिर देखने को नहीं मिलेगा। साल 2027 2 अगस्त को लगने वाला ग्रहण दक्षिणी स्पेन, नोर्थ अमेरिका और अरब सागर में दिखेगा। कुछ लोग तो इसे इस सदी का ग्रहण बोल रहे हैं। ये 6 मिनट 23 सेकेंड तक दिखेगा। इसका मलतब है कि 6 मिनट तक इस सूर्य ग्रहण के दौरान अंधेरा हो जाएगा। इस दौरान इसे सूर्य को ना देखें तो अच्छा है, इससे आंखों के खराब होने का खतरा है।
12 राशियों के लिए कैसा है 12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण?
आपको बता दें कि 12 अगस्त को जो सूर्य ग्रहण लगेगा, वो भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक काल नहीं होगा, लेकिन राशियों पर इसका असर होगा। आइए जानें सभी 12 राशियों पर इसका क्या असर होगा। मीन राशि के लिए ग्रहण खास होगा। आपके अपनी वर्किंग लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाना होगा। तभी आप अच्छे से आगे बढ़ेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप अच्छे होंगे।
धनु राशि वालों के एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ होगी। वृश्चिक राशि वालों की लाइफ में प्रोफेशनली बदलाव आएंगे। तुला राशि वालों के लंबे समय से जो सपने अधूरे हैं वो पूरे होंगे। कन्या राशि वालों का इमोशनल बोझ कम होगा। सिंह राशि वालों में आत्मविश्वास आएगा। कर्क राशि को आर्थिक प्लानिंग करनी होगी। मेष राशि वालों को नए मौके मिल सकते हैं। वृषभ वालों के लिए घर परिवार बड़ी प्राथमिकता होगी। मिथुन राशि के लिए नए मौके सामने आएंगे।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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