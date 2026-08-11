कल लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, इन 4 राशियों की लाइफ में बड़े बदलाव के संकेत
Solar Eclipse Effect: पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि सूर्य ग्रहण एक नकारात्मक घटना है, जिसका आमतौर पर अशुभ प्रभाव ही पड़ता है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण किन राशियों के जीवन में डालेगा शुभ-अशुभ प्रभाव, जानें।
Surya Grahan 12 August Horoscope: साल का आखिरी और दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा। यह कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में घटित होगा। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और चंद्रमा की काली छाया में सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है। यह ग्रहण जिन जगहों पर नजर आएगा वहां पर सूर्य का करीब 90-100 प्रतिशत तक का हिस्सा चंद्रमा द्वारा ढक लिया जाएगा। जिससे दिन में ही 'रात' यानी देर शाम जैसा महसूस होगा। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण रात 09:04 मिनट पर प्रारंभ होगा और देर रात 01:27 मिनट पर समाप्त होगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। यूरोप की मुख्य भूमि में पूर्ण सूर्य ग्रहण 1999 से 27 वर्ष बाद 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा देखा जा सकेगा। इस ग्रहण का देश-दुनिया के साथ मानव जीवन पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। यह सभी 12 राशियों की लव लाइफ, करियर, पारिवारिक जीवन और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ राशियों की लाइफ में सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बड़े बदलाव हो सकते हैं।
सूर्य ग्रहण से ये 4 राशियां होंगी सबसे ज्यादा प्रभावित:
1. सिंह राशि-
सिंह राशि वालों को इस समय पारिवारिक जीवन के साथ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी छवि प्रभावित हो सकती है, इसलिए ऑफिस में सतर्कता बरतनी चाहिए। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने के संकेत हैं, इसलिए वाद-विवाद से दूरी बनाकर रखें। अपनों में कमी का अनुभव हो सकता है। धन की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
2. कुंभ राशि-
इस समय आपकी व्यापारिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। मित्रों के साथ अनबन के संकेत हैं। भावुकता में आकर किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लें। कार्यस्थल पर अपने काम को ईमानदारी से करें। उच्चाधिकारी नोटिस कर सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें। जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पर भी नजर रखें। भविष्य की चिंता सकती है। इस समय अपने दिमाग को शांत रखें और धैर्य से काम लें।
3. वृषभ राशि-
इस समय आप मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं। आपकी दिनचर्या या लाइफस्टाइल प्रभावित हो सकती है। काम का बोझ महसूस करेंगे। जीवनसाथी के साथ अनबन या गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। खर्च की अधिकता रह सकती है, जिससे मन परेशान हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताएं और अनाप-शनाप खर्चों से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
4. मेष राशि-
मेष राशि वालों के लिए ग्रहण अच्छा नहीं माना जा रहा है। इस समय आपकी रचनात्मक क्षमता प्रभावित हो सकती है। वाणी या जुबान पर काबू रखें, वरना किसी अपने को ठेस पहुंच सकती है। इस समय किसी के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लें, नुकसान हो सकता है। पर्सनल लाइफ में उतार-चढ़ाव का अनुभव कर सकते हैं।
इन 3 राशियों को लाभ के संकेत:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण कन्या और मकर राशि के लिए अच्छा साबित हो सकता है। जबकि मीन राशि के लिए यह ग्रहण आंशिक तौर पर शुभ साबित होगा। इस समय आपके कार्यों की अड़चनें दूर हो सकती हैं। तरक्की और उन्नति के नए रास्ते खुल सकते हैं। पारिवारिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान