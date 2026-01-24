Surya Grahan 2026: फरवरी में इस तारीख को लगेगा 2026 का पहला सूर्य ग्रहण, इन राशियों को होगा धन लाभ

संक्षेप: साल 2026 में 2 सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। एक फरवरी में और दूसरा अगस्त में सूर्य ग्रहण लगेगा। ज्योतिष अनुसार, सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। यह प्रभाव शुभ और अशुभ हो सकता है। चलिए जानते हैं कि साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण किस तारीख को है और इसका शुभ प्रभाव किन राशियों पर पड़ेगा।

सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इसका खास महत्व होता है। साल 2026 में 2 सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। एक फरवरी में और दूसरा अगस्त में सूर्य ग्रहण लगेगा। ज्योतिष अनुसार, सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। यह प्रभाव शुभ और अशुभ हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण किस तारीख को है और इसका शुभ प्रभाव किन राशियों पर पड़ेगा।

इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी2026 को लगने वाला है। इसे लेकर लोगों में धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह की जिज्ञासा रहती है। यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। इस वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा, सूरज के करीब 96 प्रतिशत हिस्से को ढक लेगा और आसमान में एक अद्भुत रिंग ऑफ फायर दिखेगा। यानी सूरज एक आग के छल्ले जैसा नजर आएगा। रिंग ऑफ फायर की यह पूरी घटना करीब 2 मिनट 20 सेकंड तक दिखेगी।

2026 का सूर्य ग्रहण कब?

बता दें कि 17 फरवरी 2026, मंगलवार को फाल्गुन अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण शाम 05 बजकर 26 मिनट पर लगेगा और शाम 07 बजकर 57 मिनट पर समाप्त हो जाएगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल नहीं माना जाएगा। ज्योतिष गणना के मुताबिक साल का पहला सूर्य ग्रहण शनि की राशि कुंभ में लग रहा है। जब ग्रहण लग रहा होगा, तो सूर्य उस समय कुंभ राशि में होंगे। इसलिए कई राशियों के लिए यह ग्रहण शुभ साबित हो सकता है। चलिए जानते हैं कि किन राशियों पर इस शुभ प्रभाव पड़ेगा।

मेष राशि

ज्योतिष के मुताबिक 17 फरवरी को लगने वाला साल का पहला सूर्य ग्रहण मेष राशि के जातकों के लिए सबसे ज्यादा शुभ साबित होने वाला है। यह ग्रहण इन राशियों के लिए सौभाग्य के द्वार खोल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इन राशियों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। व्यापार और करियर में खूब सफलता मिलेगी। नए काम की शुरुआत हो सकती है। नौकरी में नए और अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

वृषभ राशि

सूर्य ग्रहण वृषभ राशि जातकों के लिए भी सही साबित होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और इसका फायदा आपको करियर के क्षेत्र में मिल सकता है। छात्रों के लिए भी यह शुभ साबित होता होगा। यदि छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हैं तो अच्छा प्रदर्शन आप कर सकते हैं। माता-पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। सरकारी फील्ड में सफलता मिलेगी। धनलाभ के भी योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए साल का पहला सूर्य ग्रहण बेहद शुभ साबित हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। रुका हुआ कार्य पूरा होगा। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापार और करियर में तरक्की होगी। धन लाभ के योग हैं।

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण सही साबित होगा। आय में वृद्धि होगी। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार और करियर में फायदा हो सकता है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। वाहन या घर खरीदने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि वालों के लिए सफलता और उन्नति देने वाला साबित हो सकता है।