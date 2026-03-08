Surya Grah Dosh: सूर्य दोष के लक्षण क्या है? जानिए इसे मजबूत करने के उपाय

Surya Grah Dosh Kya Hai: अगर सूर्य कमजोर या अशुभ स्थिति में हो, तो जातक को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि सूर्य ग्रह दोष के लक्षण क्या है और इसे मबजूत करने के उपाय क्या है। चलिए इसके बारे में जानते हैं।

वैदिक ज्योतिष के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की कंडली में सूर्य की दशा गहरा प्रभाव डालती है। सूर्य आत्मा, ऊर्जा, आत्मविश्वास और अधिकार का प्रतीक माना जाता है। यह नेतृत्व, प्रसिद्धि और व्यक्तिगत शक्ति से जुड़ा होता है। मान्यता है कि अगर कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में हो, तो करियर में उन्नति और समाज में सम्मान मिलता है। लेकिन अगर सूर्य कमजोर या अशुभ स्थिति में हो, तो जातक को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि सूर्य ग्रह दोष के लक्षण क्या है और इसे मबजूत करने के उपाय क्या है। चलिए इसके बारे में जानते हैं।

सूर्य दोष के लक्षण

- मान्यता है कि सूर्य के कुंडली में कमजोर होने पर व्यक्ति में अहंकार आ जाता है।

- आत्मविश्वास की कमी झलकती है।

- इसके साथ ही व्यक्ति की मान सम्मान में कमी आ जाती है।

- इतना ही नहीं व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति का होता है और वह स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या आदि से भी व्यक्ति ग्रसित हो जाता है।

- सूर्य दोष है, तो जातक को पिता या पितातुल्य लोगों का सहयोग नहीं मिलता है।

- नौकरी में परेशानियां, कानूनी विवाद और सेहत से जुड़ी परेशानियां भी कुंडली में सूर्य के कमजोर होने का लक्षण हैं।

- सूर्य के कमजोर होने पर जातक को शारीरिक और मानसिक कष्ट से गुजरना पड़ता है।

- इसके साथ ही घर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कैसे जानें

आप अपनी कुंडली देखकर सूर्य की दुर्बल स्थिति का पता लगा सकते हैं। कुंडली में अगर सूर्य तुला राशि में विराजमान हैं तो वह प्रतिकूल परिणाम देंगे। इसके साथ ही अगर सूर्य कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में किसी नीच ग्रह के साथ हैं तो भी सूर्य कमजोर माने जाते हैं।

सूर्य दोष को दूर करने के उपाय

वैदिक ज्योतिष में सूर्य दोष से बचने के लिए कई उपाय भी बताए गए हैं। चलिए इन कुछ विशेष उपायों के बारे में जानते हैं।

रविवार को रखें व्रत

अगर आप कुंडली में सूर्य ग्रह को मजूबत करना चाहते हैं, तो रविवार को व्रत रखना बेहद शुभ फलदायी होगा। क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। साथ ही इस दिन सूर्य देव को लाल फूल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। इससे सूर्य दोष के प्रभावों को कम किया जा सकता है।

इनकी करें पूजा करें

भगवान विष्णु की पूजा भी सूर्य के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायक मानी जाती है। इसके आलाव सुबह उगते सूर्य को जल (अर्घ्य) देना और गायत्री मंत्र या सूर्य बीज मंत्र का जाप करना लाभदायक माना जाता है।

रविवार को दान करें ये चीजें

दान करना बेहद पुण्य का काम होता है। इससे कई ग्रह दोष दूर होते हैं। अगर आप सूर्य दोष के प्रभाव को कम करना चाहिते हैं, तो रविवार के दिन जरूरतमंद लोगों को गेहूं, गुड़ या तांबे की वस्तुएं दान करें।

पहनें ये रत्न

ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे रत्नों का जिक्र मिलता है, जिनका संबंध ग्रहों से होता है और इन्हें धारण करने से भी ग्रह दोष दूर होते हैं। सूर्य देव से संबंधित रत्न माणिक्य है। यग सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कर सकता है।

अन्य उपाय

गायत्री मंत्र का जप करने से भी सूर्य की ऊर्जा संतुलित होती है और मानसिक शांति मिलती है। रोज सूर्य नमस्कार करना शरीर में सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है।