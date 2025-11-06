सूर्य गोचर इन राशियों के लिए रहेगा शुभ, बनेंगे बिगड़े काम

संक्षेप: Sun Transit In Scorpio : ग्रहों के राजा सूर्य देव जब भी अपनी राशि बदलते हैं तो सभी राशियों के जीवन पर उसका गहरा असर पड़ता है। वर्तमान में सूर्य देव शुक्र की राशि तुला में गोचर कर रहे हैं और 16 नवंबर से वे मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करने जा रहे हैं।

ग्रहों के राजा सूर्य देव जब भी अपनी राशि बदलते हैं तो सभी राशियों के जीवन पर उसका गहरा असर पड़ता है। वर्तमान में सूर्य देव शुक्र की राशि तुला में गोचर कर रहे हैं और 16 नवंबर से वे मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार यह परिवर्तन कई लोगों के जीवन में नए अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। सूर्य देव के वृश्चिक राशि में प्रवेश से कुछ राशियों की किस्मत खुल जाएगी। मिथुन राशि वालों को करियर में नई दिशा और आर्थिक लाभ मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों की इनकम बढ़ेगी और व्यापारियों को भी अच्छे मुनाफे के अवसर मिलेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय तरक्की भरा रहेगा। व्यापार में लाभ और सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी। वहीं मकर राशि के लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। उनकी मेहनत रंग लाएगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मीन राशि के जातकों को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और बोनस या प्रमोशन का लाभ भी संभव है। जानिए किन जातकों को इस सूर्य गोचर का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर बेहद शुभ रहने वाला है। आप अपने अंदर जबरदस्त आत्मविश्वास और नई ऊर्जा महसूस करेंगे। करियर में तेजी से प्रगति होगी और इनकम में अच्छा इज़ाफा देखने को मिलेगा। पैसे कमाने के साथ-साथ बचत करने के भी मौके मिलेंगे। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उन्हें भी इस समय बड़ा मुनाफा और नए अवसर मिल सकते हैं।

सिंह राशि- सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय उन्नति भरा रहेगा। खासतौर पर बिजनेस करने वालों को अच्छी तरक्की और आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। पैसों की स्थिति मजबूत होगी और जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी।

मकर राशि- मकर राशि के जातकों को इस सूर्य गोचर से करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। पैतृक कारोबार से लाभ होगा और आर्थिक रूप से स्थिरता बढ़ेगी।

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह समय करियर में नए अवसर लेकर आएगा। कार्यस्थल पर आपकी छवि और सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और धन लाभ के योग बनेंगे। बोनस या इंसेंटिव मिलने की संभावना भी रहेगी।