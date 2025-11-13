Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Surya Gochar Sun Transit in Vrishchik Rashi 16 November 2025 which zodiac got luck Rashifal in hindi
सूर्य जाएंगे वृश्चिक राशि में, तीन ग्रहों की तिगड़ी, कौन सी राशियां पाएंगी लाभ

सूर्य जाएंगे वृश्चिक राशि में, तीन ग्रहों की तिगड़ी, कौन सी राशियां पाएंगी लाभ

संक्षेप: सूर्य देव यानी ग्रहों के राजा 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे। अभी सूर्य तुला राशि में हैं। आपको बता दें कि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। इस राशि में पहले से ही मंगल, बुध बैठे हैं, अब सूर्य भी इस राशि में आएंगे और 15 दिसंबर 2025 तक रहेंगे।

Thu, 13 Nov 2025 11:46 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सूर्य देव यानी ग्रहों के राजा 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में जाएंगे। अभी सूर्य तुला राशि में हैं। आपको बता दें कि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। इस राशि में पहले से ही मंगल, बुध बैठे हैं, अब सूर्य भी इस राशि में आएंगे और 15 दिसंबर 2025 तक रहेंगे। सूर्य की यह संक्रांति कई राशियों के लिए भाग्योदय का कारणबनेंगी और कई राशियों को लाभ दिलाएगी। इसी बीच 15 दिसंबर से 13 जनवरी 2026 तक सूर्य धनु की संक्रांति में संचरण करेंगे। धनु की संक्रांति में ही पौष मास होता है। इस अवधि में वैवाहिक मुहूर्त, गृह प्रवेश आदि मुहूर्त नहीं होते। इसके बाद फरवरी और मार्च में विवाह के लिए शुभ मुहूर्त हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूर्य गोचर का राशियों पर असर
मिथुन राशि वालों को सरकारी ,लाभ, हेल्थ आदि में सूर्य लाभ दिलाएंगे। कन्या राशि वालों के काम पूरे होंगे, सफलता हासिल होगी। तुला वालों की कोई नईडील सक्सेसफुल होगी और आगे लाभ कराएगी। वृश्चिक राशि के लोगों की इनकम बढ़ेगी। हेल्थ में सुधार होगा। मकर राशि वालों को लाभ के योग हैं। कुंभ राशि को प्रोफेशनल लाइफ में लाभ, समाज में सम्मान मिलेगा। मीन राशि वालों का भाग्य साथ देगा।

ये भी पढ़ें:मंगल का 7 दिंसबर तक गोचर फायदेमंद, नए साल में शनि की मकर राशि में जाएंगे मंगल

विवाह के शुभ मुहूर्त सूर्य के वृश्चिक राशि में आने पर
चार माह से चतुर्मास चल रहा था। अब सूर्य तुला राशि में हैं, जो 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि तुला राशि में होने पर तुला संक्रांति दोष होता है, इसलिए दे‌वो के उठने के बाद भी इस दोष में विवाह नहीं किए जाते हैं, विवाह के लिए मुहूर्त तभी शुरू होते हैं जब सूर्य वृश्चिक राशि में होते हैं। 16 नवंबर को 01:38 बजे से सूर्य वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। 16 नवंबर से विवाह मुहूर्त आरंभ होंगे जो 13 दिसंबर तक चलेंगे। उन्होंने कहा कि नवंबर माह में 18, 22, 23, 24, 25 ,26, 27 ,29, 30 नवंबर को विवाह के शुभ मुहूर्त हैं। वहीं दिसंबर में केवल 4, 10 और 11 दिसंबर को विवाह के लिए शुभ मुहूर्त हैं। इसके बाद 45 दिन तक विवाह के मुहूर्त नहीं हैं क्योंकि 14 दिसंबर को शुक्र अस्त हो जाएंगे। 47 दिन के बाद 30 जनवरी 2026 को उदय होंगे।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Surya Gochar Rashifal In Hindi Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने