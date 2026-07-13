31 दिसंबर तक सूर्य की तरह चमकेगा इन राशियों का भाग्य, ग्रहों के राजा सूर्य देव की रहेगी विशेष कृपा
Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार साल 2026 के आखिर तक सूर्य देव अलग-अलग राशियों में गोचर करेंगे। इस दौरान मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और कुंभ राशि के लोगों को करियर, कारोबार, धन और मान-सम्मान के मामलों में अच्छे अवसर मिलने की संभावना जताई गई है।
Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है। कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति को मान-सम्मान, आत्मविश्वास, नौकरी और सरकारी कामों में अच्छे नतीजे मिलते हैं। साल 2026 के आखिर तक सूर्य अलग-अलग राशियों में गोचर करेंगे। इस दौरान कुछ राशियों पर सूर्य देव की विशेष कृपा रहने के संकेत हैं। इन लोगों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छे मौके मिल सकते हैं।
आइए जानते हैं किन राशियों के लिए 31 दिसंबर तक का समय शुभ माना जा रहा है-
मेष राशि- मेष राशि के लोगों के लिए भी यह समय अच्छा माना जा रहा है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर लंबे समय से किसी काम का इंतजार था तो उसमें सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने पर फायदा मिल सकता है।
सिंह राशि- सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। ऐसे में साल के आखिर तक कई मामलों में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रमोशन या वेतन बढ़ने की भी संभावना रहेगी। कारोबार करने वाले लोगों को पुराने रुके काम पूरे होने का मौका मिल सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और समाज में सम्मान बढ़ सकता है।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए साल का बाकी समय सकारात्मक रह सकता है। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। अधिकारियों का सहयोग मिलने से कई काम आसान हो सकते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। अगर किसी नई योजना पर काम शुरू करना चाहते हैं तो समय अनुकूल माना जा रहा है। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है।
धनु राशि- धनु राशि के लोगों को करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में भी लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार का साथ मिलेगा और किसी शुभ काम की योजना बन सकती है। लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना भी रहेगी।
कुंभ राशि- कुंभ राशि के लोगों को भी 31 दिसंबर तक कई अच्छे मौके मिल सकते हैं। करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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