सूर्य गोचर सिंह राशि में होगा, केतु संग बनेगी युति, किन राशियों को हानि, खराब केतु के इशारे भी जानें
सूर्य का गोचर होने वाला है। सूर्य ग्रहण के बाद सिंह राशि में सूर्य का गोचर कई प्रकार से राशियों पर असर डालेगा। आइए जानें केतु के खराब होने के संकेत क्या है और इसके लिए क्या करें
Surya Gochar: सूर्य सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। इस राशि में केतु भी मौजूद हैं, ऐसे में केतु और सूर्य की युति हो जाएगी, इससे कई राशियों के लिए अच्छे योग बनेंगे। कई राशियों के लिए परेशानियां भी आएंगी। सूर्य राजा है और आत्मविश्वास सरकारी लाभ, सम्मान के कारक हैं। केतु मोक्ष आध्यात्म के कारक हैं। अब इन दोनों के एक साथ होने से केतु कई राशियों के लिए बुरे प्रभाव भी लाएंगे। इससे किन राशियों को दिक्कत होगी, यहां जानें यहां हम केतु के संकेत भी बताएंगे, जिससे आप पहचान पाएंगे कि आपका केतु इस समय खराब चल रहा है, इसके अलावा इस दौरान आपको इसके उपाय भी करने चाहिए।
केतु अगर खराब है तो क्या संकेत मिलते हैं और केतु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए किसकी पूजा करें
केतु लग्न में है तो हमें आठवें भाव का स्वामी केतु है। केतु का भगवान गणेश से संबंध है।केतु साधना, मोक्ष, आध्यात्म, पिछले जन्म के कर्म भी केतु है। अगर केतु के कारण अगर समस्या है। ऐसा कहा जाता है कि केतु जहां बैठता है उसकी शक्तियों को बढ़ा देता है। पूर्व जन्म के रहस्य भी केतु के जरिए ही पता चलता है। केतु के खराब होने के लक्षण भी आपको दिखने लगेंगे। व्यक्ति की पर्सनेल्टी डरी हुईसी होगी, एनर्जी कम से कम होगी। साफ रहने की नहाने की इच्छा हो सकती हैं? केतु के कारण नींद में बुरे सपने भी आते हैं। जिनका केतु नेगेटिव होगा, वो हमेशा उदास होंगे। हर दिन गणेश जी की पूजा करेंगे तो केतु के सकारात्मक प्रभाव आपको मिलने लगेंगे।
सूर्य और केतु की युति का किन राशियों पर बुरा असर?
मिथुन राशि पर क्या असर
मिथुन राशि वालों के लिए करियर में अड़चन और कारोबार में गिरावट हो सकती है। ऑफिस लाइफ में फैसला जल्दबाजी लेने से बचें, विवाद करने से बचें।
कन्या राशि पर क्या असर?
कन्या राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति डावांडोल हो सकती है। किसी भी विवाद में जाएं। आर्थिक मामलों में फैसलों पर ध्यान दें, अपने काम को देखें, दूसरों से उलझने से बचें।
मीन राशि पर क्या असर
मीन राशि वालों को इस दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य और जरूरी कागजात का ध्यान रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
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