पांच दिन पांच ग्रह और एक राशि में गोचर, जानें किस राशि को लाभ, किसे नुकसान, ग्रहों का समीकरण का प्रभाव

संक्षेप:

लगातार पांच ग्रह पांच दिनों में एक ही राशि में जाने वाले हैं। ऐसे में किन राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे, इसके अलावा ऐसी कौनसी राशियां होगीं, जिन्हें नुकसान होगा।  

Jan 08, 2026 11:06 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Grah Gochar January 2026:लगातार पांच ग्रह पांच दिनों में एक ही राशि में जाने वाले हैं। ऐसे में किन राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे, इसके अलावा ऐसी कौनसी राशियां होगीं, जिन्हें नुकसान होगा। सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से ग्रह साल के पहले महीने में गोचर करने वाले हैं। इनमें सबसे पहला नंबर शुक्र का है। शुक्र 13 जनवरी को शनि की मकर राशि में गोचर करेंगे। अभी धनु में हैं शुक्र। शुक्र के मकर राशि में जाने से शुक्र राशियों को भौतिक सुख-सुविधाओं, लाभ और रिश्तों में मधुरता लाएंगे।

मकर संक्राति से पहले और मकर संक्राति पर किसका गोचर गोचर

मकर संक्राति इस साल 14 जनवरी 2026 की है। मकर संक्रांति पर सूर्य का बड़ा गोचर होगा। सूर्य अभी धनु में हैं, और मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर में जाएंगे। इस दिन से खरमास खत्म हो जाएगा और सूरय उत्तरायण होंगे। सूर्य के इस गोचर से राशियों को नौकरी और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। सूर्य की यह संक्रांति बहुत खास है। संक्रांति के बाद मंगल का गोचर 16 जनवरी को होगा। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। इनके राशि बदलने से राशियों में हिम्मत बढ़ती है और आत्मविश्वास के मामले में भी ये लोग आगे जाते हैं। इस प्रकार मंगल का प्रभाव भी नए साल में राशियों पर होगा। मंगल का यह गोचर 22 फरवरी तक के लिए है।

मंगल के बाद बुध बदलेंगे राशि

ग्रहों के राजकुमार 17 जनवरी को राशि परिवरतन करेंगे। ये राशि बदलेंगे तो आपको बिजनेस, निवेश और वाणी से जुड़े लोगों को लाभ के योग मिलेंगे। बुध मकर राशिमें गोचर करेंगे। इससे आपकी फैसले लेने की पॉवर बढ़ेगी। आपको लाभ होगा।

किन राशियों के लिए बन रहे हैं, लाभ के योग

आपको बता दें कि इन पांच ग्रहों के गोचर से मीन राशि. मकर और वृश्चिक, मिथुन के लिए लाभ के योग बनेंगे। आपको करियर में सफलता मिलेगी, नौकरी में भी प्रमोशन के योग हैं, आपके लिए बिजनेस लाभ देगा, डील फाइनल होने से आपको बिजनेस में अच्छा मुनाफा होगा। पर्सनल लाइफ में आपके लिए रिश्ते पहले से अच्छे होंगे। आप दोनों में मनमुटाव कम होंगे और आप आगे के लिए पॉजिटिव सोचेंगे।

किन राशियों के लिए नुकसान के योग

आपको बता दें कि इन पांच ग्रहों के गोचर से कुछ राशियों के लिए दिक्कतें भी होंगी, आपको आर्थिक मामलों से लेकर करियर में परेशानी झेलनी पड़ सकती हैं। इससे खासकर वृषभ, सिंह, तुला और कुंभ राशि के लिए सावधानी बरतने का संकेत बन रहा है। पैसों से जुड़े बड़े फैसले इस समय ना लें। खान-पान को लेकर लापरवाही न करें ।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
