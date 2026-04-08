सूर्य का मेष राशि में गोचर, 14 अप्रैल से नौकरी पर क्या पड़ेगा असर? सारा खेल बिगाड़ सकती है आपकी ये छोटी सी गलती
14 अप्रैल से सूर्य राशिचक्र की उच्च राषि मेष में प्रवेश करने वाला है। ऐसे में लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में काफी हलचल देखने को मिलेगी। ये हलचल पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव? आइए गहराई से समझते हैं।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य अपनी स्थिति बदलता है तो इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हर एक राशि और नक्षत्र में बारी-बारी से सूर्य का गोचर यानी स्थान परिवर्तन होता है। जल्द ही सूर्य ज्योतिष शास्त्र में उच्च माने जाने वाली राशि मेष में प्रवेश करने वाले हैं। इस राशि में सूर्य का गोचर 14 अप्रैल से होने वाला है। यहां पर सूर्य की उपस्थिति 15 मई तक होगी।
ज्योतिषीय गणना के हिसाब से इस समय कॉन्फिडेंस और लीडरशिप से जुड़े फैसले काफी अहम होंगे। इस गोचर का असर खास तौर पर प्रोफेशनल लाइफ में ही देखने को मिल सकता है। इस टाइम पीरियड में लोग अलग-अलग अनुभव से गुजरेंगे। कुछ लोगों को काम को करने के लिए या फिर लक्ष्य प्राप्ति के लिए नई एनर्जी महसूस होगी। तो वहीं कई लोगों को अपने काम के प्रति क्लैरिटी मिलती नजर आएगी। आइए जानते हैं कि इस गोचर से करियर में क्या-क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं?
सूर्य गोचर से करियर में होंगे ये बदलाव-
प्रोफेशनल लाइफ में बढ़ सकती है जिम्मेदारी
सूर्य को हमेशा से अधिकार और जिम्मेदारी का कारक माना जाता है। ऐसे में कई लोगों के लिए आने वाले समय में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कुछ को ऑफिस में नया काम मिल सकता है या फिर किसी को बड़े प्रोजेक्ट को संभालने का मौका मिलेगा। सूर्य की बदलती स्थिति कई लोगों को प्रमोशन भी दिलवाएगी। जो लोग इस दौरान मन लगाकर काम करेंगे उनके काम की तारीफ भी होगी। ऐसे में आगे बढ़ने के लिए अच्छे मौके भी मिल सकते हैं।
नई नौकरी की संभावना
जो लोग लंबे समय से नई नौकरी की तलाश में थे, उन्हें अब सफलता मिल सकती है। सूर्य गोचर वाला समय उन लोगों के लिए सही माना जा सकता है जो नौकरी बदलना चाह रहे है या फिर नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। इस बीच कई लोगों का मन बन सकता है कि नई नौकरी की तलाश की जाए ताकि अच्छी ग्रोथ मिल सके। कइयों को सूर्य की एनर्जी के चलते सफलता भी मिलेगी। जो लोग किसी नए काम में हाथ आजमाना चाहते हैं, वो भी इस दौरान रिस्क ले सकते हैं। जिन लोगों का काम लंबे समय से रुका हुआ है, उन्हें इस बीच अच्छी न्यूज मिलने की संभावना है और धीरे-धीरे काम भी आगे बढ़ सकता है।
लीडरशिप स्किल होगी मजबूत
सूर्य ऐसा ग्रह है जो कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करता है। ऐसी स्थिति में रिस्क लेने में भी डर नहीं लगता है और काफी हद तक सफलता भी मिलती है क्योंकि इस दौरान आप अपने फैसलों पर ना सिर्फ भरोसा करते हैं बल्कि आपके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि आप किसी भी हालत में लक्ष्म को हासिल करना ही चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सफलता के मिलने के चांस और भी बढ़ जाते हैं। इस दौरान टीम लीड्स को काम में आसानी महसूस हो सकती है। टीम को संभालने या फिर किसी भी जिम्मेदारी को ये लोग आसानी से पूरा कर लेंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय अच्छा माना जा रहा है।
इस सूर्य गोचर के दौरान ना करें गलती
ज्योतिषीय रूप से यही सलाह दी जाती है कि सूर्य के गोचर के वक्त एनर्जी बढ़ती है तो गुस्सा और जल्दबाजी वाली स्थिति भी बढ़ने लगती है। ऐसे में धैर्य को बनाए रखने की जरूरत होती है। प्रोफेशनल लोगों को यही सलाह दी जा सकती है कि ऑफिस में इस दौरान किसी से भी बहसबाजी करने से बचें। सोच-समझकर और ठंडे दिमाग से जितना काम लिया जाएगा, रिजल्ट उतना ही बेहतर मिलेगा।
सूर्य गोचर के दौरान करें ये 2 उपाय
1. सूर्यदेव को दें अर्घ्य
होने जा रहे इस सूर्य गोचर के दौरान आप रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ऐसा करना काफी शुभ माना जाता है। नियमित रूप से ऐसा किया जाए तो मन लक्ष्य की ओर ही फोकस रहेगा। साथ ही इससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और हर चीज में क्लैरिटी भी मिलती है।
2. करें गायत्री मंत्र का पाठ
इस दौरान आप रोजाना गायत्री मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप हर रविवार के दिन ऐसा कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में रविवार का दिन भगवान शिव के साथ-साथ सूर्यदेव की पूजा को समर्पित माना जाता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें