8 जून तक इन 4 राशियों की सोने जैसी चमकेगी किस्मत, चंद्र के नक्षत्र में सूर्य का गोचर देगा लाभ
Surya Gochar, Surya Rashifal Sun Transit 2026 : इस समय ग्रहों के राजा सूर्य रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। सोमवार से इस नक्षत्र में सूर्य विराजमान हैं। सूर्य का ये गोचर कुछ राशियों की किस्मत बदल सकता है।
Surya Gochar, Surya Rashifal Sun Transit 2026, सूर्य गोचर : सूर्य ग्रहों के राजा हैं, जिनकी चाल में बदलाव होने से एक नहीं बल्कि सभी 12 राशियों पर कुछ-न-कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। सूर्य सिर्फ राशि ही नहीं नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। इस समय ग्रहों के राजा सूर्य रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। सोमवार से इस नक्षत्र में सूर्य विराजमान हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 8 जून, 2026 के दिन दोपहर में 01 बजकर 38 मिनट तक सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहने वाले हैं। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्र माने जाते हैं। ऐसे में चंद्र के रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का गोचर करना कुछ राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। आइए जानते हैं उन लकी राशियों के बारे में-
8 जून तक इन 4 राशियों की सोने जैसी चमकेगी किस्मत, चंद्र के नक्षत्र में सूर्य का गोचर देगा लाभ
मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
सूर्य का चंद्र के नक्षत्र में गोचर मेष राशि वालों आपके लिए बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकता है। करियर में प्रमोशन पाने के लिए मेहनत रंग लाएगी। समाज में आपका नाम और काम दोनों अपना जलवा बिखेरेंगे। लव लाइफ मने भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कोई खुशखबरी मिल सकती है।
सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
सिंह राशि वालों आपके लिए सूर्य का चंद्र के नक्षत्र में गोचर बेहद ही लाभदायक साबित हो सकता है। आपके रुके हुए काम फिर से बनने लगेंगे। संतान से जुड़ी गुड न्यूज पा सकते हैं। व्यापार में प्रॉफिट होने की संभावना अधिक है। सम्मान में वृद्धि होगी।
धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
सूर्य का चंद्र के नक्षत्र में गोचर धनु राशि वालों आपके लिए बेहद ही शुभ साबित हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। बेहद कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। धन वृद्धि के योग हैं। शुभ समाचार मिल सकता है। खुश रहेंगे।
वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
वृषभ राशि वालों आपके लिए सूर्य का चंद्र के नक्षत्र में गोचर अच्छी खबर लेकर आ सकता है। आपको विदेशी डील प्राप्त हो सकती है। पिता का साथ होगा। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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