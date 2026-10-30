सूर्य गोचर 2026: 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में आएंगे सूर्य, मेष-सिंह-मकर राशि वालों पर पड़ेगा असर
16 नवंबर 2026 को सूर्य तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस गोचर का असर सभी राशियों पर पड़ेगा। खासतौर पर मेष, सिंह और मकर राशि वालों को नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी।
नवंबर में ग्रहों की चाल में होने वाला बदलाव कुछ राशियों के लिए खास माना जा रहा है। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में सूर्य को मान-सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। ऐसे में इस गोचर को नौकरी, कारोबार और आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है। जिन लोगों को लंबे समय से काम में बदलाव या तरक्की का इंतजार है, उनके लिए यह गोचर ज्योतिषीय नजरिए से महत्वपूर्ण रहेगा।
16 नवंबर को होगा सूर्य का गोचर
सूर्य 16 नवंबर 2026 को तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में चले जाएंगे। ज्योतिषीय गणना में सूर्य के इस राशि परिवर्तन को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका असर सभी राशियों पर अलग-अलग हो सकता है।
आइए जानते हैं, किन राशियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा
मेष राशि वालों को इस दौरान पैसों से जुड़े मामलों में सतर्क रहना होगा। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है। नौकरी करने वालों को अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत होगी। किसी भी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दबाजी करने से बचें। परिवार में बातचीत के दौरान अपनी बात सोच-समझकर रखें।
सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। इस गोचर के दौरान नौकरी और कामकाज से जुड़े मामलों पर ध्यान बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाने का मौका मिलेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें प्रयास जारी रखने चाहिए। कारोबार में कोई नई योजना शुरू करने से पहले उसकी तैयारी पूरी कर लें।
मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर कामकाज के लिहाज से अहम हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है या किसी पुराने काम को पूरा करने का दबाव बढ़ सकता है। कारोबार करने वालों को काम बढ़ाने के लिए नए विकल्पों पर विचार करने का मौका मिल सकता है। अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा।
इन बातों का रखें ध्यान
सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश को लेकर ज्योतिषीय मान्यताओं में अलग-अलग राशियों के लिए अलग प्रभाव बताए जाते हैं। हालांकि, किसी भी गोचर से सभी लोगों को एक जैसे परिणाम मिलना तय नहीं है। नौकरी, कारोबार और पैसों से जुड़े फैसले अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही लेने चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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