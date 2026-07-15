4 दिन बाद होगा सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों पर किस्मत होगी मेहरबान
Sun Transit in Pushya Nakshatra 2026: 20 जुलाई को सूर्य एक बार फिर से नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे है। इसका लाभ एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 4 राशियां उठाने वाली हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें इनके बारे में।
ज्योतिषीय दृष्टि से 20 जुलाई का दिन बेहद ही खास है। इस दिन सूर्य अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य जब-जब राशि या फिर नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो इस बदलाव का असर हर एक राशि पर पड़ता है। कुछ के लिए ये बदलाव सही होता है तो कुछ को थोड़ा सतर्क रहने की सलाह मिलती है। सूर्य 20 तारीख को पुष्य नक्षत्र में जाएंगे जोकि शनि ग्रह से संबंधित है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार जब भी सूर्य नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो लोगों के रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। वहीं कइयों को करियर में ग्रोथ के संकेत भी दिखते हैं। इसी के साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलता है। पंडित जी से जानें कि इस बार सूर्य गोचर से किन-किन राशियों को लाभ मिलने जा रहा है? साथ ही जानें इस गोचर के दौरान किए जाने वाला उपाय।
सूर्य के नक्षत्र गोचर से इन राशियों को मिलेगा लाभ
1. वृषभ राशि
शनि के नक्षत्र में जाते ही सूर्य वृषभ राशि के जातकों को लाभ देंगे। इस राशि के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। काम की तारीफ हो सकती है और सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलने के चांस हैं। वहीं बिजनेस में भी कुछ लोगों को खूब लाभ मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। ऐसे में मन खुश रहने वाला है। जो लोग नए काम में हाथ आजमाना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये समय अनुकूल माना जा रहा है। इस राशि के जातकों के मान-सम्मान में वृद्धि होने के भी चांस बनेंगे।
2. कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर नई उम्मीदें लेकर आएगा। काफी समय से जिस चीज का इंतजार था उसका अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना है। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। बिजनेस करने वालों को भी फायदा हो सकता है। रुके हुए काम पूरे होने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और नए काम करने की एक एक्साइटमेंट भी होगी। वहीं कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति में भी पहले से सुधार देखने को मिलेगा।
3. तुला राशि
इस गोचर का लाभ तुला राशि वालों को भी मिलेगा। ये समय इनके लिए राहत भरा साबित हो सकता है। कुछ लोगों को नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मान-सम्मान बढ़ेगा। जो लोग किसी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं उन्हें भी सक्सेज मिलेगी। वहीं पैसों से जुड़े हर मामले में 20 जुलाई से धीरे-धीरे सुधार होता भी दिखेगा। घर-परिवार के लोग फुल सपोर्ट देंगे। इससे मन पॉजिटिव बना रहेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।
4. मकर राशि
सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन का पॉजिटिव असर मकर राशि वालों पर भी होगा। इस राशि के लिए ये बदलाव शुभ माना जा रहा है। नौकरी और बिजनेस के मामले में अच्छे मौके मिल सकते हैं। कहीं से रुका हुआ पैसा मिलने का संकेत मिलेगा। पुराने अटके काम भी अब धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ते दिखेंगे। वहीं मेहनत का पूरा-पूरा फल मिलता दिखेगा। अगर कोई नई प्लानिंग है तो वो भी सफल हो सकती है।
इन उपायों से मिलेगा लाभ
1. इस गोचर के दौरान रोज सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना सही होगा।
2. ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना शुभ होगा।
3. लाल रंग की वस्तु का दान करेंगे तो लाभ मिलेगा।
4. अपने से बड़े-बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करें और दूसरों का अपमान करने से बचें।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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