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Surya Gochar: 15 जून से बदल जाएगा इन 3 राशियों का समय, बुध की मिथुन राशि में सूर्य लेंगे एंट्री

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Surya Gochar 2026 Gemini: सूर्य जून में बुध की मिथुन राशि में आएंगे। मिथुन राशि के सूर्य कई राशियों को लाभकारी परिणाम दिला सकते हैं। इन राशियों को वित्त, करियर, स्वास्थ्य व प्रेम-संबंधों में अच्छे बदलाव होते नजर आएंगे। जानें सूर्य गोचर से किन राशियों को होगा लाभ।

Surya Gochar: 15 जून से बदल जाएगा इन 3 राशियों का समय, बुध की मिथुन राशि में सूर्य लेंगे एंट्री

Surya Gochar in Mithun Rashi 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य गोचर एक महत्वपूर्ण घटना मानी गई है। ग्रहों के राजा सूर्य आत्मा, मान-सम्मान और सरकारी क्षेत्र का कारक माना गया है। सूर्य करीब 30 दिनों में अपनी राशि बदलते हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन को 'संक्रांति' कहा जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार, सूर्य 15 जून 2026 को दोपहर 12 बजकर 34 मिनट पर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। बुध की राशि में सूर्य का गोचर कुछ राशियों के लिए अच्छा समय ला सकता है। इन 3 राशियों को करियर में तरक्की और आर्थिक उन्नति मिल सकती है।

जानें सूर्य गोचर किन राशियों के लिए रहेगा अच्छा-

1. मेष राशि- ज्योतिष गणना के अनुसार, मेष राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर किस्मत चमका सकते हैं। इस समय आपको आपकी मेहनत के अनुरूप फल प्राप्त होंगे। रुके हुए कार्यों में तेजी आ सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाग्यवश धन का आगमन होगा। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने साधनों से भी रुपए-पैसे आएंगे। सेहत से जुड़ी परेशानियां खत्म होती नजर आएगी। करियर में तरक्की मिलने के संकेत हैं।

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2. मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन बहुत ही लाभकारी रहेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार, सूर्य आपकी कुंडली के प्रथम भाव में गोचर करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको पहचान बनाने के अवसर मिलेंगे। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। किसी नए व्यापार की शुरुआत के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, स्थिरता प्राप्त हो सकती है। सेहत में सुधार के संकेत हैं।

3. सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का मिथुन गोचर लाभकारी रहेगा। सूर्य के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपका बढ़ सकता है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। नौकरी करने वालों को पदोन्नति या आय में वृद्धि मिल सकती है। आपको कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने के मौके मिलेंगे। व्यापारियों को मुनाफा मिलेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। आपकी आर्थिक योजनाएं सफल होंगी।

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सूर्य की कृपा पाने के उपाय-

1.सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और कुमकुम मिलाकर अर्घ्य दें।

2. ज्योतिष के अनुसार, प्रतिदिन "ॐ घृणि सूर्याय नमः" या गायत्री मंत्र का जाप करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं।

3. अपने पिता या पितातुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें।

4. सूर्य देव की कृपा के लिए रविवार के दिन गेहूं, तांबा, या लाल कपड़ों का दान करना शुभ माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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