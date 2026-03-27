सूर्य गोचर 2026: 14 अप्रैल से मेष राशि में प्रवेश, इन राशियों के लिए करियर और धन में बनेंगे नए मौके
सूर्य देव हर माह में राशि परिवर्तन करते हैं। अप्रैल में सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष में इसे थोड़ा खास माना जाता है, क्योंकि मेष सूर्य की मजबूत राशि मानी जाती है। ऐसे में इस बदलाव का असर अलग-अलग लोगों पर अलग तरह से देखने को मिल सकता है।
सूर्य देव हर माह में राशि परिवर्तन करते हैं। अप्रैल में सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष में इसे थोड़ा खास माना जाता है, क्योंकि मेष सूर्य की मजबूत राशि मानी जाती है। ऐसे में इस बदलाव का असर अलग-अलग लोगों पर अलग तरह से देखने को मिल सकता है। आम तौर पर सूर्य को आत्मविश्वास, पहचान और काम में आगे बढ़ने से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इस दौरान कई लोगों को नए मौके मिल सकते हैं।
कब होगा बदलाव
सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और करीब एक महीने तक वहीं रहेंगे। इस दौरान धीरे-धीरे चीजें बदलती नजर आ सकती हैं। कुछ लोगों को काम में ग्रोथ दिखेगी तो कुछ के लिए नई शुरुआत का समय बन सकता है। आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा लाभ-
मेष राशि- मेष राशि के लोगों के लिए यह समय थोड़ा एक्टिव रहने वाला हो सकता है। काम करने की एनर्जी बढ़ेगी और लोग आपकी बात सुनेंगे भी। ऑफिस में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। अगर नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं, तो मौके मिल सकते हैं।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा बेहतर रहने की उम्मीद है। काम के साथ-साथ निजी जिंदगी में भी संतुलन बना रहेगा। पढ़ाई या एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। रिश्तों में भी पहले से चीजें आसान हो सकती हैं।
तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए यह समय रिश्तों को लेकर थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। पार्टनर के साथ समझ बेहतर होगी। जो लोग बिजनेस में पार्टनरशिप में हैं, उन्हें फायदा मिल सकता है। नए लोगों से संपर्क भी काम आ सकता है।
धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए यह समय नए मौके लेकर आ सकता है। काम में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पैसों की स्थिति में भी सुधार देखने को मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए यह समय घर-परिवार के लिहाज से ठीक रह सकता है। घर में माहौल पहले से बेहतर हो सकता है। काम में धीरे-धीरे सुधार दिखेगा। जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी फायदा हो सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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