Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़SURYA GOCHAR MAKAR RASHI: Sun Transit in Capricorn RASHIFAL Sun Transit 2026 HOROSCOPE
सूर्य गोचर करेंगे मकर राशि में, 14 जनवरी से सूर्य की तरह चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य

सूर्य गोचर करेंगे मकर राशि में, 14 जनवरी से सूर्य की तरह चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य

संक्षेप:

SURYA GOCHAR MAKAR RASHI, Sun Transit in Capricorn: बस कुछ ही दिनों में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका स्वामित्व शनि के पास है। ग्रहों के राजा सूर्य के इस गोचर से कुछ राशियों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। 

Jan 04, 2026 12:53 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

SURYA GOCHAR MAKAR RASHI: सूर्य ग्रह आप पर मेहरबान हों तो पद-प्रतिष्ठा बनाए रखने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस वक्त सूर्य धनु राशि में विराजे हुए हैं, जो गुरु देव की राशि है। बस कुछ ही दिनों में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका स्वामित्व शनि के पास है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, दोपहर में 03:13 मिनट पर ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में एंटर करेंगे। सूर्य के इस गोचर से जहां कुछ राशियों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा वहीं, कुछ के लिए समय मुश्किल भी रहेगा। आइए जानते हैं 14 जनवरी को ग्रहों के राजा सूर्य के राशि बदलने से किन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ और किन्हें रखना होगा खास ख्याल-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सूर्य गोचर करेंगे मकर राशि में, 14 जनवरी से सूर्य की तरह चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य

सिंह राशि

शनि की मकर राशि में ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर सिंह राशि वालों के लिए लाभदायक माना जा रहा है।

वेतन और पद में वृद्धि हो सकती है।

आर्थिक खुशहाली रहेगी।

आपका उत्पादक रहेगा।

भाग्यशाली महसूस करेंगे।

किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा।

कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी।

ये भी पढ़ें:5 से 11 जनवरी तक इन राशियों की चांदी ही चांदी, इस सप्ताह खूब होगा लाभ
ये भी पढ़ें:मेष राशि पर 2026 में शनि की साढ़ेसाती का कैसा प्रभाव रहेगा, जानें उपाय

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए शनि की मकर राशि में ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर फायदेमंद माना जा रहा है।

धर्म-कर्म में आपका खूब मन लगेगा।

किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।

नौकरी में उत्पादक और इनोवेटिव बनें रहेंगे।

धन-दौलत को कोई समस्या नहीं रहेगी।

वृश्चिक राशि

शनि की मकर राशि में ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ साबित हो सकता है।

आपका भाग्य आपका साथ देगा।

धन की हालत में सुधार होगा।

नौकरी और बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं।

आप किसी धार्मिक काम में शामिल हो सकते हैं।

अच्छी खबर मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:राहु, शनि की चाल करेगी कमाल ही कमाल, इन 3 राशियों की पलटेगी किस्मत
ये भी पढ़ें:10 दिन बाद से इन राशियों पर धन वर्षा, जब मकर राशि में होगा शुक्र गोचर
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Surya Gochar Rashifal Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने