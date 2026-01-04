सूर्य गोचर करेंगे मकर राशि में, 14 जनवरी से सूर्य की तरह चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य
SURYA GOCHAR MAKAR RASHI, Sun Transit in Capricorn: बस कुछ ही दिनों में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका स्वामित्व शनि के पास है। ग्रहों के राजा सूर्य के इस गोचर से कुछ राशियों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा।
SURYA GOCHAR MAKAR RASHI: सूर्य ग्रह आप पर मेहरबान हों तो पद-प्रतिष्ठा बनाए रखने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस वक्त सूर्य धनु राशि में विराजे हुए हैं, जो गुरु देव की राशि है। बस कुछ ही दिनों में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका स्वामित्व शनि के पास है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, दोपहर में 03:13 मिनट पर ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में एंटर करेंगे। सूर्य के इस गोचर से जहां कुछ राशियों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा वहीं, कुछ के लिए समय मुश्किल भी रहेगा। आइए जानते हैं 14 जनवरी को ग्रहों के राजा सूर्य के राशि बदलने से किन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ और किन्हें रखना होगा खास ख्याल-
सिंह राशि
शनि की मकर राशि में ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर सिंह राशि वालों के लिए लाभदायक माना जा रहा है।
वेतन और पद में वृद्धि हो सकती है।
आर्थिक खुशहाली रहेगी।
आपका उत्पादक रहेगा।
भाग्यशाली महसूस करेंगे।
किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा।
कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी।
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए शनि की मकर राशि में ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर फायदेमंद माना जा रहा है।
धर्म-कर्म में आपका खूब मन लगेगा।
किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।
नौकरी में उत्पादक और इनोवेटिव बनें रहेंगे।
धन-दौलत को कोई समस्या नहीं रहेगी।
वृश्चिक राशि
शनि की मकर राशि में ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ साबित हो सकता है।
आपका भाग्य आपका साथ देगा।
धन की हालत में सुधार होगा।
नौकरी और बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं।
आप किसी धार्मिक काम में शामिल हो सकते हैं।
अच्छी खबर मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।