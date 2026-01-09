Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़surya gochar makar rashi rashifal sun transit in capricorn know zodiac benefit horoscope
शनि की मकर राशि में जाने के लिए तैयार सूर्य, जानें इन 3 राशियों के लिए खास योग बनेंगे, मिलेगा भाग्य का साथ

शनि की मकर राशि में जाने के लिए तैयार सूर्य, जानें इन 3 राशियों के लिए खास योग बनेंगे, मिलेगा भाग्य का साथ

संक्षेप:

Sun Transit in Capricorn: शनि की मकर राशि में जाने के लिए तैयार हैं सूर्य। ग्रहों के राजा सूर्य के इस गोचर से कुछ राशियों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। आइए जानें इससे किन राशियों को लाभ होगा

Jan 09, 2026 06:24 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Sun Transit in Capricorn: शनि की मकर राशि में जाने के लिए तैयार हैं सूर्य। ग्रहों के राजा सूर्य के इस गोचर से कुछ राशियों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। आइए जानें इससे किन राशियों को लाभ होगा। सूर्य का यह योग शनि की साढेसाती की कुछ राशियों को भी लाभ कराएगा। सूर्य हर महीने गोचर करते हैं और एक राशि में एक ही महीने रहते हैं। सूर्य का यह गोचर आपको लाभ दिलाने वाला होगा। मकर में सू्य का जाना सबसे अधिक पुण्यकाल का समय होता है। इससे राशियों को तो लाभ होता है, साथ ही इस दिन दान पुण्य से आपके ग्रह दोष भी शांत होते हैं, यहां हम आपको बताएंगे कि सूर्य गोचर का शनि की साढ़ेसाती के साथ किन राशियों पर असर होगा, इसके अलावा इस दिन ग्रह दोष शांत करने के लिए क्या करना चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पहले जान लेते हैं कि सूर्य गोचर का शनि साढ़ेसाती वाली राशियों पर क्या असर होगा

सूर्य का गोचर मेष राशि के लोगों को भी लाभ देगा। खासतौर पर इस राशि के लोगों को करियर में तरक्की के मौके मिलेंगे। अगर लगातार मेहनत करेंगे, तो आपको एक नहीं ऐसे मौके मिलेंगे, जिससे आप करियर में आगे बढ़ेंगे, और सफल होंगे। सूर्य इस राशि के दसवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इससे आप अच्छे लीडर भी साबित होंगे, लेकिन मेहनत करना ना भूलें।

कुंभ राशि के लोगों के लिए 12वें भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, इसलिए इस राशि के लोगों को लिए बिजनेस में लाभ के योग बनेंगे। एक महीने के लिए जब तक सूर्य इस राशि में रहेंगे, आपको लाभ मिलेगा। आपके लिए इनकम के बढने के भी चांस है। सूर्य का यह गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 9 जनवरी 2026:कुंभ राशि के लोग आज लवलाइफ में पुरानी बातों को ना उछाले
ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 9 जनवरी 2026: आर्थिक स्टेट्स बहुत अच्छा, तीसरे को हावी ना होने दें
ये भी पढ़ें:वृषभ राशिफल 9 जनवरी: वृषभ राशि वाले लवलाइफ में समझौते के लिए तैयार रहें, आज पैसा

साढ़ेसाती के अलावा किन राशियों पर होगा असर

वृषभ राशि के लोगों को बिजनेस से लेकर निवेश में अच्छे लाभ के योग मिलेंगे। आपको पहले के निवेश अच्छा रिटर्न देंगे, लेकिन अभी आपको अधिक पैसा निवेश नहीं करना है। ऑफिस में भी आपका काम अच्छा रहेगा और आप तरक्की पाएंगे।

सूर्य का मकर राशि में जाना वृश्चिक वालों को भी लाभ कराएगा। इस राशि के भाग्य के कारण सभी काम बनेंगे। आपको धन से लेकर सम्मान सब मिलेगा। इस गोचर के कारण आपको रिस्क लेने से बचना है। परिवार में सभी का ध्यान रखें।

मकर राशि में सूर्य का गोचर लग्न भाव में हो रहा है। आपको निवेश से पैसा मिलेगा, लेकिन किसी ऑफर के चाल में ना फंसे। प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको अच्छे मौके मिलेंगे।

पुण्यकाल कब, ग्रह दोषों से बचने के लिए क्या दान करें

मकर संक्राति का पुण्यकाल 16 घंटे का है, सूर्योदय के बाद से पुण्यकाल शुरु होगा, इस दौरान शनि को प्रिय चीजें जैसे खिचड़ी का दान किया जाता है, ये नव ग्रह का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन काले तिल, गर्म कपड़े, घी, अनाज, जूते चप्पल आदि दान किए जाते ैं, इससे ग्रह दोषों का निवारण होता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Surya Gochar Makar rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने