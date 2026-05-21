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25 मई से 8 जून तक का समय इन 3 राशियों लिए रहेगा शुभ, सूर्य के नक्षत्र गोचर से बदलेगा भाग्य

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Surya rohini nakshatra gochar: सूर्य कुछ दिनों में चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में आने वाले हैं, जिससे कुछ राशियों का 25 मई से लेकर 8 जून तक का समय अच्छा रहेगा। जानें सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में आने से किन राशियों का अच्छा समय शुरू होगा। 

25 मई से 8 जून तक का समय इन 3 राशियों लिए रहेगा शुभ, सूर्य के नक्षत्र गोचर से बदलेगा भाग्य

Surya Rohini Nakshatra Parivartan 2026: ग्रहों के राजा सूर्य 25 मई को रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे और इस नक्षत्र में 08 जून तक विराजमान रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का रोहिणी नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य को आत्मा व साहस आदि का कारक माना गया है। सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से कई राशियों के जीवन में अच्छे बदलाव हो सकते हैं। सूर्य के प्रभाव से कई राशियों को करियर में तरक्की, सामाजिक मान-प्रतिष्ठा और धन लाभ होने की संभावना ज्यादा है।

जानें सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को मिलेगा लाभ।

1. मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए सूर्य नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी रहने वाला है। इस समय आपको करियर में तरक्की मिल सकती है। कार्यस्थल पर आपको अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खर्चों में कमी आएगी और बचत करने में सफल हो सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए योग्य विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए कार्यों को गति मिल सकती है। सूर्य कृपा से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

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2. वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से विशेष लाभ होगा। इस समय आपको नौकरी में प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। व्यापारियों को व्यापार में विस्तार मिल सकता है। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के योग हैं। आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ महसूस करेंगे। धन लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

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3. सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए सूर्य नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस समय आपको धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे। परिवार की परेशानियों से राहत पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपको कोई सपना पूरा हो सकता है। करियर के लक्ष्यों को पाने में सफल होंगे।

सूर्य कृपा के लिए करें ये उपाय-

  1. सूर्य कृपा के लिए नियमित रूप से सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य दें।
  2. गरीबों व जरूरतमंद लोगों की मदद करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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