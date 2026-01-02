सूर्य का मकर राशि में गोचर, किन राशियों को लाभ, मकर संक्रांति कब, क्या दान करें

संक्षेप: सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने की तारीख पर संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य के मकर राशि में गोचर करने से कई राशियों को लाभ पहुंचेगा। साथ ही मकर संक्रांति के दिन स्नान-दान का काफी महत्व होता है। चलिए जानते हैं कि इन राशियों को लाभ मिलेगा और इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए?

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, सूर्य देव 14 जनवरी को धनु राशि की अपनी यात्रा समाप्त कर अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने की तारीख पर संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य के मकर राशि में गोचर करने से कई राशियों को लाभ पहुंचेगा। साथ ही मकर संक्रांति के दिन स्नान-दान का काफी महत्व होता है। चलिए जानते हैं कि इन राशियों को लाभ मिलेगा और इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मकर में सूर्य गोचर का राशियों पर शुभ प्रभाव मेष

सूर्य का मकर राशि में गोचर करने से मेष राशि वालों के लिए शुभ रहेगा।इस दौरान आर्थिक उन्नति होगी और व्यापार में सफलता मिलने के योग हैं। शुभ समाचार मिलेगा और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे।

वृषभ

सूर्य का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए शुभ साबित होगा। धन में बढ़ेगा। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। व्यापार में तरक्की के योग है।

कर्क

सूर्य गोचर से कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आर्थिक उन्नति होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। व्यापार बढ़ेगा। साथ ही प्रगति मिलेगी।

सिंह

मकर राशि में सूर्य का गोचर सिंह राशि वालों के लिए शुभ साबित होगा। आप अपने काम में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। व्यापार में तरक्की हो सकती है। साथ ही नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है।

वृश्चिक

सूर्य गोचर से वृश्चिक राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के साथ आप किसी काम में सफलता पा सकते हैं। मान-सम्मान बढ़ेगा। अटका हुआ धन वापस मिल सकता है।

मीन

सूर्य का मकर राशि में गोचर मीन राशि वालों के लिए सही साबित होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ लोगों से मदद मिलेगी।

मकर संक्रांति कब ज्योतिषीय गणना के मुताबिक साल 2026 में सूर्य ग्रह मकर राशि में 14 जनवरी को गोचर करेंगे। गोचर का समय दोपहर 3:13 बजे होगा। इसी वजह से मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन गया दान और स्नान का विशेष महत्व होता है।

क्या करें दान

- मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, चावल, चिड़वा, दाल, रुपये-पैसे आदि दान कर सकते हैं।

-इस दिन खिचड़ी दान में किसी जरूरतमंद को जरूर दें। इससे आपके घर में सुख-शांति आएगी।

-इस दिन घी दान में दें। इससे श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शरीर निरोगी रहता है।

- किसी भी गरीब व्यक्ति को आप 7 तरह के अनाज दान करें। मां अन्नपूर्णा आपसे खुश होकर अपना आशीर्वाद देंगी। घर में अन्न की कमी नहीं होगी।

- मकर संक्रांति पर आप नमक का भी दान कर सकते हैं। इससे अनिष्टों का नाश होगा।

- नए वस्त्रों का भी दान करना चाहिए, इससे आप और आपके परिवार के लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे।